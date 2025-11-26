Jessi Uribe y Paola Jara se gastaron más de $60 millones en ‘lujito’, tras el nacimiento de su hija

Para mayo de 2022, Jessi Uribe y Paola Jara decidieron seguirle las señales a su corazón y jurarse amor eterno en el altar, a pesar del hecho que miles de personas los criticaban, puesto que el bumangués dejó atrás su matrimonio con Sandra Barrios, la madre de sus cuatro primeros hijos. Los años han pasado y esta pareja sigue enamorando a sus seguidores con todo lo relacionado con su idilio, y también por los ‘gasticos’ que han hecho para ‘engallar’ su casa, como un ‘lujito’ de más de $60 millones que chicanearon recientemente.

La llegada de su hija Emilia, les ha representado a estos dos cantantes todo un cambio en sus rutinas, y por ende nuevas decisiones financieras, como lo es la adecuación de un espacio amplio y confortable para criar a la niña que vino a llenarlos de felicidad, arreglos que han ido mostrando de a poco en sus redes sociales.

Jessi fue el encargado de mostrar el nuevo instrumento que adornará su sala y con el que pretende componer canciones junto a su amada, y por qué no, impulsar a su hija en el ámbito musical. Se trata de un piano de cola de la marca Yamaha, que en tonalidad negra, según páginas especializadas como ‘Pianos Bogotá’, llega a superar los $52 millones de pesos; aunque en otras tiendas como ‘Bruno Bruno Pianos’, llega a pasar los USD $18.000, casi $70 millones de pesos.

La historia detrás del nombre de la bebé de Paola Jara

Tras casi una semana del nacimiento de la bebé, ‘Pao’ volvió a aparecer en las redes y no precisamente para mostrar el rostro de su niña, ya que junto a su amado han sido tajantes en afirmar que no la mostraran en redes. En varias de sus historias la nacida en Apartadó dio a conocer que se encuentra en buen estado de salud al igual que su ‘hijita’, imagen que complementó con un clip en el que reveló la historia detrás de su nombre.

“Yo siempre quise una niña desde el fondo de mi corazón y le pedía a Dios salud todo el tiempo. Pero yo anhelaba que fuera una niña y cuando recibí la noticia pensé que era un niño; yo estaba como una loca buscando nombres de niños. Y ya habíamos quedado que se llamaría Emiliano Uribe Zapata, pero yo nunca busqué nombre de niña; ya tenía en mi celular Alahía y Emilia, y mi mamá eligió Emilia”