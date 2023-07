“¿Le levantaron el castigo?” Julián Román regresa a la televisión con una producción que promete ser todo un éxito

Julián Román es un actor y presentador colombiano quien ha hecho parte de numerosas producciones como ‘Los reyes’, ‘Hasta que te conocí’, ‘Nadie me quita lo bailao’, entre otras. Sin embargo, en los últimos años ha estado dedicado al teatro motivo por el cual ha estado ausente de las pantallas colombianas.

Sin dejar de lado, que para muchos usuarios esto también ha estado atravesado por sus posturas políticas, pues Román no tiene problema alguno en revelar aquello con lo que está de acuerdo y con lo que no, ahora dejó más que claro que regresa con todo su talento al canal RCN.

El encargado de revelar la información fue el mismo medio de comunicación el cual se encuentra en la promoción de su nueva telenovela ‘La Sustituta’, producción que será protagonizada por Majida Issa y contará con la participación de destacadas figuras como Geraldine Zivic, Rami Herrera, Juan Fernando Sánchez, Luis Eduardo Arango, entre otros.

La historia se desarrollará bajo una empleada que llega de interna a la casa de Victoria Urquijo, una mujer millonaria, que con el paso del tiempo demostrará que su vida no es color de rosas, pues en secreto sufre con el recuerdo de una tragedia que se dio en su casa y que por ende, no se permite hablar.

A través de las redes sociales los actores de esta producción han estado revelando algunos detalles de ‘La Sustituta’. Sin embargo, quien más logró llamar la atención y hasta tomar por sorpresa a más de uno fue Julián que se mostró bastante emocionado. En medio de la publicación se lee algunos comentarios como: “Qué bien por Julián”, “Uy le levantaron el castigo a Julián”, “Por fin Julián vuelve, gracias a Dios”.

Pero, también hubo quienes no estuvieron tan felices con su regreso, indicando que no sabía los motivos por los que Julián Román está “mendigándoles” trabajo a las empresas capitalistas. Asimismo, otros dejaron claro que no verían la producción por su presencia y su apoyo al actual gobierno, lo que también generó en el mismo post rechazo y hasta incoherencia por parte de otros usuarios.

Lo cierto es que Julián es considerado uno de los mejores actores del país, más allá de las ideologías políticas que pueda tener, ya que durante años ha buscado demostrar su talento en distintos escenarios.