Sebastián Martínez mostró su molestia por las constantes llamadas en las que se ofrecen beneficios, “no me llamen”

Sebastián Martínez es uno de los actores colombianos más queridos del país, pues cuenta con una experiencia de más de 15 años, la cual inició siendo parte del musical ‘Misi’ que le permitió seguir creciendo profesional y personalmente. El paisa es principalmente recordado por su participación en producciones como ‘Rosario tijeras’, ‘El último matrimonio feliz’, ‘Pálpito’ entre otras, lo que le ha permitido seguir internacionalizando su carrera. Debido al auge alcanzado en los últimos años, Martínez suele ser muy activo en sus redes sociales y en medio de sus más recientes apariciones mostró su molestia por las constantes llamadas en las que se ofrecen beneficios.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Sebastián Martínez mostró lo orgulloso que está del triunfo de su hijo fuera de Colombia; se destaca en conocido deporte

Durante los últimos meses, Sebastián ha estado enfocado en su familia, pues luego de varios meses de trabajo entre Colombia y México, llegó el momento de tomar un respiro, compartido con su familia en Italia y otras zonas de nuestro país e incluso asistiendo a la graduación de una de las hijas de Kathy Sáenz, quienes también se han ganado su corazón con el paso de los años.

Pero, uno de los problemas que no solo ha afectado a Martínez, sino también a muchos colombianos ha tenido que ver con las llamadas que terminan siendo constantes de operadores, pero también de marcas y bancos quienes buscan ofrecer sus servicios, pero tal es la insistencia que a varios les genera molestia y ahora Sebastián fue uno de ellos, según lo dejó ver a través de sus redes sociales, donde aseguró:

“Lo último que quería era comenzar mi semana con una llamada diciéndome que he sido seleccionado para obtener un beneficio. No me llamen a ofrecerme nada. Cordialmente, Sebastián”.

Cabe resaltar que no es común que Sebastián Martínez se queje de algunas de las situaciones que vive a diario, pues trata la gran mayoría de estas en privado, pero en esta ocasión terminó exponiendo lo que a muchas personas les sucede a diario.

¿Cuál es la enfermedad que padece Sebastián Martínez?

Sebastián Martínez padece la enfermedad de rosácea, siendo esta una condición que afecta la piel y que en la mayoría de los casos produce un enrojecimiento en las mejillas. De acuerdo con el portal Mayo Clinic, este padecimiento también “puede provocar bultos pequeños con pus y que los vasos sanguíneos se dilaten. Algunos síntomas pueden exacerbarse durante semanas o meses, y luego desaparecer por un tiempo.

PUBLICIDAD

La rosácea puede confundirse con el acné, la dermatitis u otros problemas de la piel. No hay cura para esta afección, pero es posible controlarla usando medicamentos, implementando un cuidado de la piel no abrasivo y evitando los factores que desencadenan los brotes".