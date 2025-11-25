Valentina Taguado le hizo amoroso homenaje a su abuela fallecida en la final de MasterChef Celebrity; “pellízquenme”

Tras la triste despedida de Michelle Rouillard, MasterChef Celebrity Colombia 7 definió al nombre de sus cuatro finalistas Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzy y Valentina Taguado, quienes se la lucharan por ganar el premio final y heredar la corona de Paola Rey. Como motivación, estas concursantes recibieron la visita de sus familiares en el set, siendo Taguado una de la que más sentimiento demostró al hacerle un homenaje a su abuela.

Antes de revelar las instrucciones para los platos finales, Claudia Bahamón junto a los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso hicieron una entrada triunfal al recibir nuevamente en el set a los 18 participantes que no alcanzaron a llegar al último capítulo. Pero el momento más comentado de la noche se lo robaron Mario Alberto Yepes y Caterine Escobar, quienes protagonizaron un encuentro lleno de chispa tras haber iniciado un romance una vez quedaron fuera de competencia. Una escena digna de titular en la farándula culinaria.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’, se despidió en medio de la tristeza de querida figura

MasterChef Celebrity Colombia Captura: RCN

La primera en recibir la alegría de tener a sus familiares al lado fue Sabino, quien fue acompañada por sus dos hijos y su esposo; mujer que le dio paso a la llegada de la familia de Taguado, conformada por su hermano y su mejor amigo, quienes le regalaron, entre otras palabras las siguientes frases:

“Siento admiración porque Valentina parece una catapulta mal calibrada y en dónde apunta siempre le da. Ella sabe que si llegó hasta acá y sabe cocinar, que cocine y llegue; que haga lo que tenga que hacer y se lleve a todo el mundo por delante”, afirmó el hermano de Taguado

“No parece, pero acá también está mi abuela. (...) Estoy muy contenta, pero también estoy asustada, porque me parece impresionante el llegar hasta acá. Pellízqueme porque no me las creo”, fueron las palabras de Taguado quien vivió la muerte de su ‘abuelita’ mientras estaba en el concurso.