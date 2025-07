Él fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025 por decisión de los jurados

MasterChef Celebrity finalmente desde su estreno vivió la primera eliminación de la competencia, esto después de que Yesenia se retirara por su propia voluntad del reality. Esto sucedió mientras estaban en el reto de eliminación del pasado fin de semana, pero lo que llamó la atención es que antes que anunciaran al eliminado, Yesenia expresó su deseo de salir de la competencia.

Yesenia le confesó a las cámaras de RCN las razones que la llevaron a salir del programa: “Tomé la decisión de retirarme. Creo que todo el mundo tiene el miedo y el temor de la primera persona que se va de ‘MasterChef’ y o dije ‘Venga y les quito ese miedo’. Creo que ya estaba empezando a afectarme mucho el ejercicio competitivo. Yo empecé a ver un panorama en el que yo no me iba a sentir cómoda, en el que yo sabía que se iban a mover no solamente en la cocina, no por ellos por mí misma, iba a tener que mover cosas de mí misma para poder estar en el juego”.

¿Quién es el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025?

A pesar de la lamentable salida, el juego siguió con una nueva semana de recetas y retos para las celebridades, pero quienes se encontraban en riesgo eran David Sanín, Nicolás Montero, Ricardo Vesga, Julián Zuluaga, Michelle Rouillard, Rodrigo Candamil y Luly Bossa. Para este domingo de eliminación, solo estuvieron Nicolas Zubiría y Belén Alonso, mientras que Jorge Raush estuvo ausente.

La primera en salvarse fue Luly Bossa, esto por votación de sus compañeros. Cuando llegó el momento de Rodrigo, presentó una lasaña de plátano “sin distracciones”, que finalmente no convenció del todo al jurado y dejaron por fuera de la competencia de cocina al actor Rodrigo Candamil, por una mala ejecución en la preparación de su plato de salvación. que

Según palabras del chef Nicolás de Zubiría el resultado de Candamil fue “un plato muy gustoso, pero de ahí para abajo no funcionaba nada, el parmesano sin gratinar, terrible, plátano quemado, que le da un toque amargo a tu plato, eso le bajó muchos puntos a tu plato”.

Entre los demás participantes y el público del programa no se recibió del todo bien la decisión, esto por las reacciones que se dieron, por lo que los chefs explicaron que se notaba algo más de técnica en lo poco conseguido por Michelle, pese a que el logro de Candamil lucía mejor al llevarlo al plato.