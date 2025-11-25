“Severa entrada”: Esta fue la fuerte caída que sufrió Pipe Bueno en medio de una presentación

Pipe Bueno es uno de los artistas de música popular más conocidos en el país, pues desde su juventud logró destacarse en la industria del entretenimiento, contando con éxito como ‘Aguardiente’, ‘Ingrata’, ‘Te hubieras ido antes’, entre otras. Hace varios meses decidió darle un nuevo rumbo a su carrera, pues decidió radicarse junto a su familia en México para seguir creciendo profesionalmente.

A pesar de decidir tomar un nuevo rumbo en otro país, el paisa constantemente está en Colombia debido a la serie de eventos con los que cuenta, sintiendo para muchos que no ha abandonado su territorio. Sin dejar de lado, que también ha buscado destacarse por medio de las redes sociales, donde termina siendo bastante activo.

En medio de una de sus recientes apariciones, Pipe Bueno se encargó de divertir a sus fanáticos, luego de compartir un corto video de la fuerte caída que sufrió, al parecer, en medio de una presentación. A pesar de quedar en el suelo, el cantante se levantó con algunas risas y siguió adelante con su respectiva aparición: “Perdón por tantas caídas, pero salud por los tóxicos que nos hacen conocer el verdadero amor ay, ay, Eden Muñoz”.

Como era de esperarse minutos después, sus seguidores no dudaron en burlarse de esta inesperada situación, destacando que lo más importante es aprender a levantarse a pesar de las circunstancias en las que se encuentren.

¿Por qué terminaron Pipe Bueno y Jessica Cediel?

El romance entre Cediel y Bueno fue largo, pues duró más de cinco años. Aun así, llegó a su fin de manera repentina en 2014, lo que llamó la atención de muchos. En entrevista con Andrés Wilches, en el programa AutoStarTV, la mujer reveló la verdadera razón por la que decidieron terminar.

“La distancia nos mató y las agendas laborales tampoco ayudaron porque él vivía muy ocupado y yo también vivía muy ocupada afuera. Él salía de rumba todos los fines de semana y yo ahí, guardada como una pendeja. Y a mí todos me caían: actores, productores y directores, y yo les decía que tenía novio”, fueron las palabras de Cediel.

Asimismo, contó que la ‘tusa’ no fue fácil de superar y que le costó varios días de lágrimas e insomnio, pese a lo que en su momento la prensa divulgaba de manera errónea sobre que ya estaba saliendo con alguien más.