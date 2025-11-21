¿Tiene espíritu agropecuario? Marbelle y Pipe Bueno encabezan un festival sin precedentes; quedan pocas boletas

Rancho MX, ubicado a las afueras de la capital colombiana, se ha convertido en un epicentro de la música popular en Colombia, en donde estos ritmos se entrelazan y se unen con la cultura y el sabor mexicano. Justamente este recinto, propiedad del cantante Pipe Bueno y su esposa Luisa Fernanda W, recibirá uno de los festivales más esperados del año, que llevará como lema el orgullo de ser agropecuario.

Aliste ropa y sombrero porque desde las 11:00 a.m del próximo sábado 22 de noviembre, se abrirán las puertas de este lugar para que miles de personas disfruten de un festival, en el que habrá tres escenarios en los que brillaran destacados artistas como Marbelle, Nico Hernández, La Banda MB, Dareska, entre otros artistas.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> Pipe Bueno vivió lujosa experiencia en México junto a sus hijos y Luisa Fernanda W, gracias a amigo millonario

Por su parte, en el Stage Monterrey estarán Walter Silva, Fondo Blanco, Pablo Ocampo, Jorge Vélez “Panda”, Mariachi Evolución, un homenaje a Vicente Fernández, Oriana Zaa, Sneyder Nova y Paola Orduz. Al mismo tiempo, el Stage Palenque ofrecerá a Andrés Franco, El Cholo Valderrama, Los Carlos Julios, Antonio Aguilar y José Alfredo Jiménez. Una mezcla perfecta de sonidos que va desde lo tradicional hasta lo contemporáneo, para complacer públicos diversos.

A partir de las 7:00 p.m., inicia la transición: del público general familiar a una jornada nocturna exclusiva para mayores de edad, en donde los más destacados del cartel resaltaran.

Precios de la boletería

Si usted no se ha animado a comprar su entrada, tenga en cuenta que aún hay cupos disponibles en varias localidades, encontrando desde entrega General por $50.000 pesos; hasta el sector MX, por $800.000 pesos.

Si usted quiere adquirir la boletería podrá hacerlo por medio de la página www.ranchomx.shop.