Así se vería el billete de $200.000 pesos con WestCol como protagonista

Aunque polémico, Luis Fernando Villa, más conocido como WestCol, es una de las figuras más reconocidas en Colombia, no solo por ser el streamer número uno de Latinoamérica en la plataforma Kick, a esto se le suman sus otros proyectos como la ‘W Sound’ y su cadena de hamburguesas, ‘Fuego Burguer’. Es tal la admiración que millones sienten por él que recientemente su comunidad sorprendió con un homenaje a su carrera, y propuso un diseño para que esté como imagen en un hipotético billete de $200.000 pesos.

Para 2016, el Banco de la República piso en circulación la nueva imagen de los billetes en el país, dejando atrás a los protagonistas de los mismos como el escritor Jorge Isaacs, el científico Julio Garavito y el poeta José Asunción Silva; para pasar a nuevos personajes como, Carlos Lleras Restrepo, Gabriel García Márquez, Alfonso López Michelsen y Virginia Gutiérrez.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Influencer perdió su hogar y la echaron de la casa por ‘perrear’ 15 segundos con WestCol

(Leonardo Muñoz/(EPA) EFE)

Desde que se dieron a conocer estos nuevos billetes, son muchos los personajes del entretenimiento y del deporte que muchos quisieran ver en una posible nueva denominación, dentro de ellos Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, James David Rodríguez, e incluso el presidente Gustavo Petro.

Pero la comunidad de Kick Colombia, no deja de sorprender y recientemente hicieron una animación en la que se ve a ‘West’ en un billete de $200 mil, creación que se hizo viral rápidamente.

WestCol rompió récords en Colombia junto a Kick

Fueron siete horas las que duró la transmisión de ‘Stream Fighters 4′ por medio del canal de Kick de WestCol, streamer que dejó claro que más allá de las pantallas tiene un poder de convocatoria bastante bueno, hasta el punto que reunió a 17.000 personas de manera presencial en el coliseo Med Plus.

Lo ocurrido el pasado 18 de octubre, se posiciona como uno de los sucesos más importantes en Latinoamérica, respecto a este tipo de transmisiones, ya que se alcanzaron 4,6 millones de espectadores, duplicando la cifra del año inmediatamente anterior cuando el evento se realizó en La Macarena en Medellín. Esto le permitió a la compañía australiana entrar al Top 10 de aplicaciones de entretenimiento en 29 países para usuarios Android; y se aseguró el primer escaño el la categoría competitiva ‘Foto y Video’ en 21 países respecto a iOS.