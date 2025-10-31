Influencer perdió su hogar y la echaron de la casa por ‘perrear’ 15 segundos con WestCol

Luis Fernando Villa es el nombre de pila del streamer número uno de Latinoamérica, WestCol, joven que rompió récords en Kick, con los números de la transmisión de su evento ‘Stream Fighters 4′. Tras este éxito, el joven decidió darse un ‘roce’ por Medellín y realizó un show como DJ en una de sus discotecas en la que bailó con una creadora de contenido, mujer que días después reveló que se le dañó su hogar por bailar con ‘West’.

Camila Acevedo, mamá, influencer y promotora de discotecas, publicó recientemente un video en el que dio a conocer que un baile de 15 segundos fue el causal para que su pareja le dijera que se fuera de la casa; algo que ella no esperaba, ya que solo pretendía pasar una noche de diversión con sus amigas, y de paso escuchar a uno de sus artistas favoritas, el panameño Sech.

En medio del relato de Castañeda, el cual está realizando en medio del trasteo de sus cosas y las de sus dos hijas, ella asegura que en el momento que sucedieron las cosas, se encontraba bailando con una de sus amigas, y que se dejó llevar por el ritmo y termino bailando con WestCol por unos instantes; algo que se viralizó rápidamente en ‘X’, red en la que su pareja se enteró de todo, luego que ella le dijera que no iba a ir a ninguna discoteca.

“Ni me lo besé, ni intercambiamos números, no pasó absolutamente nada. Yo tengo un hogar y una familia y no había probabilidades de que algo sucediera. (...) Mi pareja me mostró todo lo que pasó y me reclamó; le contesté, pero no pasó nada. (...) Para él eso fue una infidelidad. Llevo 10 días afrontando un proceso difícil, me estoy tomando unas pastillas que me recomendaron para la taquicardia que enfrento”, fue parte de la historia de Camila.

WestCol rompió récords en Colombia junto a Kick

Fueron siete horas las que duró la transmisión de ‘Stream Fighters 4′ por medio del canal de Kick de WestCol, streamer que dejó claro que más allá de las pantallas tiene un poder de convocatoria bastante bueno, hasta el punto que reunió a 17.000 personas de manera presencial en el coliseo Med Plus.

Lo ocurrido el pasado 18 de octubre, se posiciona como uno de los sucesos más importantes en Latinoamérica, respecto a este tipo de transmisiones, ya que se alcanzaron 4,6 millones de espectadores, duplicando la cifra del año inmediatamente anterior cuando el evento se realizó en La Macarena en Medellín. Esto le permitió a la compañía australiana entrar al Top 10 de aplicaciones de entretenimiento en 29 países para usuarios Android; y se aseguró el primer escaño el la categoría competitiva ‘Foto y Video’ en 21 países respecto a iOS.