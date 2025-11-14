Esta fue la canción que le arrebató el Grammy a WestCol con ‘La Plena’ de la W Sound

La ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, recibió la edición XXVI de los Latin Grammy, premiaciones en las que habián figuras que combinan lo musical con sus otras profesiones; dentro de ellas el colombiano WestCol, que por poco y hace historia al convertirse en el primer streamer en tener un gramófono, algo que para su tristeza y las de sus millones de fans no se dio. Acá la canción que le arrebató el premio.

Luego de romper varios records de visualizaciones en Kick, con ‘Stream Fighters 4′, Luis Villa, -nombre de pila de ‘West’-, llegó a la llamada ciudad del pecado para estar en la gala más importante de la música latina; y lo hizo acompañado de su socio en el proyecto de la ‘W Sound’, Ovy On the Drums, productor con el que sacaron el tema ‘La Plena’, junto a Beéle, ‘palo’ que estaba nominado en la categoría ‘Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana".

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢>>> Silvestre Dangond y su compadre Juancho de la Espriella ganaron Latin Grammy por ‘El Último Baile’

WestCol, Ovy y Beéle, no la tenían para nada fácil, a pesar de que el mismo Árcangel confesó que votó por ellos para que ganara; ya que en este segmento había otros artistas como: Alleh y Yoghaki con ‘Merenguetón’; Bad Bunny con ‘DTMF’; Tokischa y Nathy Peluso con ‘De Maravisha’; y Jay Wheeler con ‘Roma’.

Finalmente, el ‘Conejo Malo’, fue quien se ganó el apetecido logro, siendo este el número 15 que llega a sus estantes; a los que se le podría sumar el Grammy Anglo, en el que tiene varias nominaciones. Por el momento, sus fans están a la espera de lo que será su presentación en el Super Bowl; luego del éxito que tuvieron sus 31 residencias en Puerto Rico.