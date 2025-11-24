Marbelle mostró su especial cariño por Álvaro Uribe tras regalo de ‘Uribestias’

Marbelle ha logrado construir una amplia carrera en la industria del entretenimiento, alcanzando así el reconocimiento en el país debido a u rol musical, pero también en la televisión. Sin embargo, en los últimos años ha salido de rol como artista para dar su clara postura sobre la política colombiana, haciendo más que evidente su molestia con Gustavo Petro y por ende, su apoyo al expresidente Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella.

En varias ocasiones, Marbelle ha sido el blanco de las polémicas por sus fuertes declaraciones en contra de algunas figuras de la política colombiana y para muchos que ha cruzado el límite del respeto. Sin embargo, la cantante hace caso omiso a esta situación, enfocándose en cada uno de sus proyectos, pero también en las próximas elecciones presidenciales.

La intérprete de ‘Adicta al dolor’ desde hace un tiempo ha demostrado su amor, cariño y respeto por Álvaro Uribe, con quien ha compartido en varias oportunidades y ahora en medio de una de sus más recientes apariciones volvió a resaltar este cariño por el expresidente añadiendo: “Tan hermoso. Orgullosamente“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marbelle luego de que Uribe compartiera un video en el que expuso el regalo que recibió siendo un plato, un poncho y un vaso de “Uribestias”, tomando así con risas esta situación.

Cabe resaltar que tras su proceso judicial, Uribe ha estado mucho más activo a través de sus redes sociales, mostrando detalles de sus diferentes apariciones, pero también con algunas situaciones de su vida privada.

¿Por qué la hija de Marbelle se fue de la casa a los 14 años?

Rafaella, la hija de Marbelle, se separó de su mamá teniendo tan solo 14 años de edad. De acuerdo con lo mencionado en pasadas apariciones, la joven tomó la decisión de irse a vivir sola, pues deseaba hacerse cargo de sí misma, demostrando el valor y el esfuerzo detrás de cada cosa que ha logrado.

Aunque le agradece a su mamá por lo brindado, siente que esta experiencia logró formarla bastante y convertirla en lo que es hoy, una mujer que lucha por lo que desea alcanzar. Actualmente, la joven está enfocada en su carrera musical, siendo apoyada por cada uno de los conocimientos con los que cuenta su mamá.