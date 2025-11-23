Nicolás Arrieta salió aclarar lo ocurrido con policía tras el concierto de Blessd

El concierto de Blessd en el Vive Claro (Distrito Cultural) de Bogotá, el 22 de noviembre, se consolidó como un evento de gran significado en la carrera del artista, marcando lo que él mismo calificó como su “primer estadio” en la capital tras haber agotado taquilla previamente en el Movistar Arena en al año 2024.

Sin embargo, a las afueras del concierto, se presentó un altercado entre Nicolas Arrieta, reconocido influencer, con la policía. En varios videos que están rondando en redes sociales, se puede ver como el influencer afirma de forma alterada que le robaron una cadena en el lugar, pero al parecer su inconformidad se dio porque las autoridades no hicieron nada al respecto.

Otro de los clip compartidos, muestra como Arrieta agrede a un hombre en el lugar con una mazorca, al parecer el próximo integrante de La Casa de los Famosos,iba acompañado de un mujer de cabello rojo, que en varias ocasiones trato de calmarlo, pero él hacia caso omiso.

¿Cuál fue la pelea entre Nicolas Arrieta y la policía?

La mujer es Manuela Ortiz que hace un momento compartió un video en su TikTok explicando lo que había sucedido, esto junto al protagonista de los hechos, Arrieta. En primer lugar contaron que iban saliendo del lugar, cuando a Nicolás le empezaron a pedir una gran variedad de fotos, la mujer comenta que no estaban tan tomados, pero que en el tumulto de gente se acercó un hombre y le quitó la cadena que llevaba el influecer.

Al darse cuenta, Nicolás agarró al ladrón y en ese momento este, le da la cadena a una mujer que se encargó de entregarla a otra persona, por lo que el influencer le pidió a la policía que lo ayudaran con la situación. “Les digo necesito que cojan al señor porque me acaban de robar, vamos al CAI los dos, así sea que no vaya a pasar nada, la cadena es lo de menos, lo de más es que sepan que están robando. Entonces los policías no hacen nada, me dijeron lo vamos es a llevar a usted y yo lléveme, lléveme“, comentó el influencer.

Mientras que la mujer dice que es una fue una reacción normal para alguien que acababan de robar, por lo que estaba muy enojado y esto se lo sumó lo ocurrido, pero que además el presunto ladrón se llevo el mazorcaso que quedó en video. Arrieta indicaba que no había que dejarse robar, y a pesar de que lo material se recupera quería exponer el robo.