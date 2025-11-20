Jhonny Rivera expresó su solidaridad con Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo

Giovanny Ayala el reconocido cantante popular, vive uno de los momentos más duros de su vida luego de que se confirmara el secuestro de uno de sus hijos, Miguel, hombre que fue retenido en la vereda El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca el pasado martes 18 de noviembre.

Tras confirmarse el secuestro del artista de 23 años, se determinó que fue capturado en la vereda El Túnel, ubicada en Cajibío, Cauca. Según los reportes iniciales, Miguel viajaba en una camioneta desde Popayán, acompañado por otra persona, alrededor de las 7:00 p. m. del día mencionado, desplazándose por la vía Panamericana rumbo al aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

En el camino fueron interceptados por dos vehículos y una motocicleta que los obligaron a desviarse del camino y tomar rumbo al sector de Las Tres Margaritas, en zona rural de Cajibío. Cabe acotar que Miguel se encontraba realizando una presentación artística en el municipio de El Tambo, en el que hay una fuerte presencia de las disidencias de las extintas FARC, al mando de Iván Mordisco.

Por el momento, las autoridades están haciendo lo posible para dar con su paradero, el joven de 23 años ha estado presente en varios escenarios a nivel nacional, siendo parte de reconocidos eventos como el Festival Caucano, que se realizó el pasado primero de noviembre en la ciudad de Cali; compartiendo tarima con otros exponentes musicales.

El joven también es recordado por su paso por el concurso de imitación ‘Yo Me Llamo’, en el que quiso ser el doble perfecto de su padre, algo que no pudo ser posible, ya que Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, no lo dejaron pasar más allá de las audiciones.

Los hermanos, familia y amigos de Miguel han expresado su preocupación y deseo de encontrar lo más pronto a Miguel, así mismo algunas figuras del entretenimiento, tal es el caso del colega de Ayala, Jhonny Rivera. El también artista popular dejo un mensaje de aliento tras la difícil situación:

“Es muy poco lo que uno puede hacer, aparte de solidarizarse, yo como papá entiendo perfectamente el dolor que está sintiendo Giovanny, no lo dimensionó. Como artista, pues siento que es un tema que preocupa porque nosotros estamos viajando por cualquier rincón del país, llevando esparcimiento, alegría y bueno, Miguel es un buen muchacho, muy talentoso, que no merece estar viviendo esto", expresó.