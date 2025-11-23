Lady Tabares volvió a actuar en proyecto con un artista: muchos se conmovieron con el resultado

Lady Tabares es una actriz natural, famosa por su papel protagónico como “La vendedora de rosas” en el año 1998, película dirigida por Víctor Gaviria que fue le valió reconocida de manera internacional, incluyendo una invitación al Festival de Cine de Cannes. Para inicios del 2025, Tabares hizo parte del reality de convivencia, ‘La Casa de los Famosos’ en su segunda temporada.

En su paso por el programa trasmitido a nivel nacional, Lady contó varias de las duras anéctodas que tuvo que superar en su juventud, pues para muchos no es secreto que estuvo en la cárcel, estando embarazada. Esto debido a que fue acusada de asesinato y así son varios los momentos emotivos que protagonizó en el reality.

Esta vez apareció con un proyecto con el que fue halagada, Lady Tabares protagonizó el video musical de la canción triste navidad del artista vallenato Luis Miguel Fuentes. En el emotivo videoclip, la actriz aparece en su juventud y como luce actualmente, esto en el discurso del tema que habla sobre la soledad en la época decembrina.

Para muchos fue conmovedor, por lo que no dudaron en dejarle comentarios positivos a Tabares: "Si alguien es de admirar en esta vida esa eres tú nuestra vendedora de Rosas“, ”Para mí eres y siempre serás una guerrera ánimo que nada te destruya“, ”Sigue demostrando que eres una gran actriz, así se hace Lady".

Lady Tabares preocupó a sus seguidores por medio de un live

Durante su estadía en el reality, Lady comentó varias cosas que le habían pasado a lo largo de su vida, protagonizando algunos de los momentos más tristes, pero a finales del mes de octubre, mediante sus redes sociales generó preocupación.Tabares estuvo haciendo un live al parecer en TikTok donde se le veía bastante afectada entre lagrimas e incluso la misma aplicación le envió una advertencia por su estado.

“Ya no me siento en la capacidad de volverlo a intentar, la verdad, pero serles sincera... no sé, yo como que, yo no le encuentro sentido a la vida, la verdad”, expresó Tabares entre lagrimas.