Lady Tabares de ‘La casa de los famosos Colombia 2‘ sufrió dolorosa pérdida: “no sé por qué te dejé sola”

Lady Tabares se convirtió semanas atrás en la decimo cuarta eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ y desde ese entonces ha estado muy activa en las redes sociales compartiendo lo que es su vida, y ahora ha llegado con una noticia que ha causado dolor entre sus seguidores, pues murió su gata Manchas.

La actriz, más conocida como ‘La vendedora de rosas’, publicó un video de la mascota con la que desplegó un mensaje cargado de tristeza, y reveló lo que le dijo antes de la muerte.

“Mi amor se va contigo y tu alma se queda conmigo mi viejita hermosa. La partida de Manchas en mi ausencia me deja con gran amargura y desolación pues al momento de partir la besé y justo le dije …. ‘Mi viejita y con llanto en los ojos, espérame perdóname no quiero irme sin recordarte que te amo con mi vida’”, escribió en primera instancia Lady Tabares.

Más adelanté reflexionó sobre el momento y contó que sintió el momento, pese a que estaba lejos de su mascota al ocurrir. Lady Tabares detalló que se dio hace una semana, pero sigue sintiendo un dolor inmenso.

“Sé que no quiso dejarme, pero su cuerpo no pudo esperarme pues estaba agotado. No sé por qué te dejé sola si mi corazón sintió ese algo que solo una verdadera despedida causa. Estoy …. Dios mío que dolor tan grande y aunque ha pasado una semana no me puedo acostumbrar a tu ausencia en el balcón. Cómo explicarlo”, finalizó Lady Tabares.

La publicación de la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital en las que le dieron palabras de aliento ante la muerte de su mascota.