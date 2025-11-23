Actor de Nuevo Rico, Nuevo Pobre estuvo al borde de la muerte dos veces

El actor argentino Juan Guilera ha consolidado su carrera en la televisión colombiana, convirtiéndose en un rostro querido y reconocido en el país. Su llegada a Colombia fue una apuesta personal y profesional, dejando atrás su natal Argentina para buscar nuevas oportunidades.

Este “salto” le ha traído importantes roles protagónicos en producciones de gran audiencia, siendo una de las más destacadas su interpretación de Santiago Moya Marcos en la serie ‘Romina poderosa’(2023) y, más recientemente, como Andrés Ferreira en la nueva versión de la telenovela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’.

Desde su anuncio, la producción de Caracol fue presentada como una gran apuesta del canal, con altas expectativas por parte de la audiencia. Sin embargo, el estreno recibió críticas divididas, especialmente de los seguidores de la versión original, quienes señalaron que la telenovela no fue completamente fiel a su predecesora y que le falta más humor, por lo que en rating no fue la más exitosa.

Juan Guilera estuvo a punto de perder la vida en dos ocasiones

Guilera, interpretó el personaje de Gonzalo Molina durante las dos temporadas de la novela ‘Patito Feo’, que se emitó entre 2007 y 2008. Gonzalo era uno de los chicos del grupo de “Las Populares” en la academia de arte.

De hecho, ‘Patito Feo’ es una de las producciones que lo lanzó a la fama en Argentina antes de consolidar su carrera en Colombia. Sin embargo, para ese entonces tuvo un altercado que lo hizo temer por su vida, el actor comentó que estaba de novio con su compañera de elenco, Thelma Fardin.

Ambos se encontraban cerca a un bosque, cuando un chica se les acercó a pedirles fuego, a pesar de que no fumaban y un hombre encendió una motocicleta que les apuntaba con la luz en toda la cara. Posteriormente, este saca un arma de fuego, por lo que Guilera en primer momento puso a su novia tras suyo y así este hombre procedió a apuntarle en la frente con la pistola:

“Nunca me había pasado algo así, el frío metal de una pistola en la frente, dije me voy a morir acá, este tipo me dar un tiro en la cabeza”, expresó el actor, para que después los despojaran de sus elementos personales. Mientras que la segunda vez que se vio en riego fue en un accidente automovilístico, al chocar en plena carretera pero de esta afortunadamente salió ileso.