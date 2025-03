Actor de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ reveló las razones por las que nunca ha aceptado estar en un reality

Si se trata de actores que llevan un bajo perfil en el mundo del entretenimiento, encontramos al talentoso Julián Caicedo, que nació en Cali en el año 1981 y tuvo su primer acercamiento en la televisión, fue en el 2009 en la producción ‘El Penúltimo Beso’ junto a Sebastián Martínez. El actor se ha destacado por su versatilidad, le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde papeles cómicos hasta roles más dramáticos. Además de su trabajo en la televisión, Caicedo también ha incursionado en el cine, participando en diversas películas, la más reciente fue ‘Juanpis: El presidente de la gente’ al lado del icónico personaje de Alejandro Riaño.

Actualmente, acompaña a los colombianos todas las noches en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’ en su nueva versión, donde interpreta a Fidel Ernesto Peláez Ortiz “El Gordo. Por otro lado, el actor siempre ha sido muy reservado con su vida privada, al no estar mucho en el ojo público si no es en su trabajo, promocionando las producciones de las que hace parte. Recientemente, estuvo en entrevistas con algunos medios como Día a Día, pero también en la emisora Los40, pasando por los famosos ‘Impresentables’ donde le preguntaron sobre los realities.

Al respecto, el actor mencionó que ha recibido varias propuestas de realities, pero a todas ha dicho que no “No es un formato para mí, siento que no me iría bien, no me gusta como exponer mi vida de esa manera. No me gustan los realities porque son muy manipulados, lo que se dice o se hace, no me interesa.” Adicionalmente, comentó que entre las propuestas que ha recibido fue MasterChef, La Isla de los Famosos y también en algún momento lo contactaron para que estuviera en ‘La Casa de los Famosos’, pero a todas las propuestas les dijo que no.