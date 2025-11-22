Miss Universe Colombia habría modificado su vestido de gala a último momento: “el mismo uniforme”

Vanessa Pulgarín, modelo, comunicadora en formación y líder social, representó a Colombia en el Miss Universe 2025, certamen que se llevó a cabo en Tailandia. La antioqueña, nacida el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, cuenta con una sólida experiencia en reinados, presencia internacional y un enfoque claro en el bienestar integral y el impacto social.

A pesar de que la colombiana se perfilaba como una de las favoritas este año, en los eventos previos como desfile en traje de baño y traje típico, no logró entrar en el top 5, es decir que quedó en el top 12 del certamen. Esto generó un gran ola de comentarios hacia el vestido de gala de Pulgarín, para muchos este fue un factor decisivo para que no entrara a la final.

Frente a esto, salió el rumor de que el vestido que lució Vanessa no era el diseño original de Alfredo Barraza, uno de los diseñadores famosos por su trabajo con reinas. La representante colombiana habría pedido modificarlo porque no se sentía cómoda, pero para muchos quedó muy sencillo y sería una causal clara para no lograr un mejor puesto en el concurso.

A la par, en TikTok han comparado los vestidos usados por las representantes colombianas en los últimos años, indicando que son muy similares y que han ido uniformadas al Miss Universo.

¿Quién es la nueva Miss Universe 2025?

Miss Universe 2025 es la 74.ª edición del certamen de belleza, la cual se celebró el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Luego de varios días demostrando su talento en pasarela y en otras actividades, las cinco finalistas fueron México, Venezuela, Tailandia, Costa de Marfil y Filipinas.

En medio de una nueva pasarela en traje de gala y las respectivas preguntas realizadas por los jurados, la decisión final dejó como nueva Miss Universe 2025 a México y como virreina a Tailandia . La cuarta finalista fue Costa de Marfil, mientras que la tercera finalista fue Filipinasy la segunda finalista Venezuela.