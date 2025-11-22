Paola Turbay afirmó que la corona del Miss Universe 1992 era para ella pero por la situación del país no lo logró

Paola Turbay es una reconocida actriz, presentadora y exreina de belleza colombo-estadounidense, célebre por su destacada trayectoria que abarca más de tres décadas. Su fama se consolidó en 1991 al ser coronada como Señorita Colombia, lo que la llevó a representar al país en el certamen Miss Universo 1992.

Puede leer: Paola Turbay felicitó a su hija por su cumpleaños con sentido mensaje: “Sigues siendo mi niña del alma”

Posteriormente, empezaría a demostrar su talento como actriz en diversas producciones de cine y televisión, algunas de las más reconocidas son“America’s Next Top Model”, “Ana de Nadie” y “Mentiras Perfectas” y la más reciente, ‘Delirio’ de Netflix’.

Por estos días, en el marco del Miss Universe 2025, ha estado rondando un clip de una entrevista de Paola Turbay en donde menciona que ella iba a ser coronada como Miss Universe en 1992, pero ocupó el segundo lugar, quedando como virreina debido a la situación social y política del país en ese momento.

“Cuando se acaba el Miss Universe se me acerca el jurado y me dice: ”queremos que sepas que algo pasó, no tengo ni idea, pero tu eras Miss Universo", luego el presidente del evento y dice: “si esto hubiese sido un año antes o después es Paola, este año lamentablemente no se pudo”. A los seis meses la chaperona le dijo a la directora del concurso, le dijo era Paola pero hasta que ustedes no arreglen el país, una colombiana no va a ser Miss Universe", contó Turbay.

Le puede interesar: Desde un pescado hasta significativos símbolos: estos son los trajes típicos más curiosos del Miss Universe 2025

Agregando que ella tuvo que pasar por mil pruebas psicológicas, exámenes y entrevistas, que comprobaran si era capaz de manejar la presión y viajar por todo el mundo entero como Miss Universo. Sin embargo, a donde fuera le iban a preguntar por Pablo Escobar, por el narcotráfico y el conflicto interno del país, pero que ella decidió contarlo mucho después porque se iba a ver como una “mala perdedora”.

¿Quién es la nueva Miss Universe 2025?

Miss Universe 2025 es la 74.ª edición del certamen de belleza, la cual se celebró el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Luego de varios días demostrando su talento en pasarela y en otras actividades, las cinco finalistas fueron México, Venezuela, Tailandia, Costa de Marfil y Filipinas.

En medio de una nueva pasarela en traje de gala y las respectivas preguntas realizadas por los jurados, la decisión final dejó como nueva Miss Universe 2025 a México y como virreina a Tailandia . La cuarta finalista fue Costa de Marfil, mientras que la tercera finalista fue Filipinasy la segunda finalista Venezuela.