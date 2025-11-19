Miss Universe Colombia desfiló con traje típico y se llevó elogios y críticas, ¿de qué se trató?

Esta semana se esta llevando a cabo el certamen más importante de belleza, se trata del Miss Universe 2025 en Tailandia, con el lema “The Power of Love” (El Poder del Amor). El concurso ha reunido a alrededor de 120 representantes de diversos países y territorios, quienes han participado en una serie de actividades preliminares en ciudades anfitrionas como Bangkok, Phuket y Pattaya.

Puede leer: María Antonia Mosquera fue elegida Miss Colombia 2025 pero no representará al país en Miss Universe, ¿por qué?

Al final de todo el itinerarios planeado, la Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, coronará a su sucesora. De hecho, este 18 de noviembre se llevó a cabo la emocionante gala del traje artesanal o trajes típico de cada país, en este las reinas junto a sus llamativos atuendos se reunieron para mostrarle al jurado calificador y al mundo una pequeña parte de su origen.

En el caso de Colombia, Vanessa Pulgarin, la paisa de 34 años, lució traje artesanal dorado, que estuvo compuesto un bikini decorado con figuras que hacían alusión al oro colombiano y al trabajo de orfebrería que se viene desarrollando desde las épocas prehispánicas. Su traje evocó especialmente los pueblos que habitaron en el país como los muiscas, tayronas y quimbayas.

Estas comunidades son representativas gracias a su especial cercanía con el oro y Vaneesa portó varios accesorios que hacían referencia a este material, desde una corona, elementos en sus brazos que simularon ser el sol, una amplia falda dorada con la que lució sus largas piernas, gargantilla, pendientes, entre otros.

Este gran diseño fue creado por el famoso Alfredo Barraza, quien también ha sido reconocido por crear otras piezas artísticas para supermodelos, uno de ellos fue el diseño que Paulina Vega llevó puesto al ser coronada como la mujer más hermosa del universo en el año 2014. Sin embargo, como siempre hubo más de un comentario en negativo hacia Pulgarín, señalando que el traje era simple y que se habían quedado sin presupuesto, mientras que otros exaltaron el claro origen y como la colombiana esta destacando ante todos.

¿Cuándo se elegirá a la Miss Universe 2025?

Muchos tienen la fe puesta en Vanessa Pulgarín y le apuestan que llegará al top 5 del certamen, por lo que para todos aquellos que están interesados en verlo, teniendo en cuenta que el evento es al otro lado del mundo y se dará el 21 de noviembre a las 8:00 am, en Colombia se podrá ver en vivo y en directo el 20 de noviembre a las 8:00 pm.

Este será transmitido en vivo en cada canal oficial de Miss Universe en las redes sociales, incluida su transmisión en vivo por su canal de YouTube.