Jessi Uribe mostró su emoción después de que Marc Anthony lo reconociera en su concierto en Bogotá

Marc Anthony regresó a Colombia en la noche de este jueves 13 de noviembre de 2025 con una cita imperdible en el Coliseo MedPlus. En esta ocasión, el cantante neoyorquino de raíces puertorriqueñas se reencontró con su público bogotano en una noche cargada de ritmo, emoción y sabor latino. El evento también tuvo la participación especial de Willy García, exintegrante del Grupo Niche, y Jessi Uribe, que además de ser figura en el evento, tuvo su momento fan.

Tras hacer su respectiva presentación llegó el momento de que Marc Anthony se subiera al escenario, por las que en el backstage cruzaron palabras los dos artistas, lo que le generó alegría y orgullo.

“Marc Anthony sabía quién era yo conocía y me lo dijo, nunca olvidaré ese abrazo. Dios es muy bueno conmigo, he soñado con que el mundo conozca mi Canto y sé que lo voy a lograr, Dios me lo demuestra a cada instante”, expresó el artista popular.

¿Jessi Uribe tendrá más hijos con Paola Jara?

Tras su primer matrimonio, el artista popular consolidó una relación con la artista Paola Jara, a pesar de que surgió al parecer después de una infidelidad, ya llevan varios años juntos y por supuesto, también llegaron al altar.

A todo esto se le suma que es la primera vez que Paola Jara pasa por la etapa de la maternidad en su vida, mientras que, en el caso de Uribe, sería la quinta ocasión en la que se convertirá en padre; y al parecer será la última como quedó evidenciado en una de sus historias de Instagram, plataforma en la que acumula 7,1 millones de seguidores en la que expresó que no va a tener más hijos: “Ya no más, cinco es un número hermoso. Se cierra la fábrica”.