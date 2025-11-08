Esta es la edad actual del elenco de Stranger Things, tras casi 10 años de su estreno

El 15 de julio de 2016, Netflix estrenó una de sus más grandes obras de la mano de los hermanos Duffer: Stranger Things. La serie que inició con la desaparición de Will Bayers, se convirtió en un fenómeno cultural instantáneo al evocar con maestría la estética, la música y el espíritu del cine de los años ochenta.

Después de casi de una década, la serie se renovara con su quinta y última temporada el próximo 26 de noviembre, para concluir la historia que quedó abierta con Vecna en el año 2022. El nuevo tráiler que fue revelado hace poco, indica que cada capítulo tendrá la calidad de una película y sus creadores han dejado claro que se tratará de una temporada llena de acción, suspenso y terror, con consecuencias que podrían cambiarlo todo.

El elenco principal, conformado un grupo de pequeños niños han crecido al lado de tosa una generación, que hoy al mirar la primera temporada los transporta a la nostalgia y todo lo vivido en el 2016. Varios actores del cast principal han llegado a otras grandes producciones, sin duda esta producción de Netflix fue su salto a la fama.

¿Cuál es la edad actual del elenco de Stranger Things?

Millie Bobby Brown (Once/Eleven) a inicio de la serie tenía tan solo 12 años y ahora tiene 21 años, Noah Schnapp (Will Byers) uno de sus protagonistas, tenía 11 años y al igual que Millie, tiene 21. Finn Wolfhard (Mike Wheeler), el líder emocional del grupo tenía 13 años y llego a la quinta entrega con 22 años.

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), adorado por su optimismo e ingenio tenía 13 y al igual que Finn, ahora 21; Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) era el mayor del grupo con 14 años y ahora con 24 años.

Natalia Dyer (Nancy) tenía 20 años y ahora se encuentra en sus 30,Charlie Heaton (Jonathan) tenía 22 y ahora 31 años; Steve Harrington, interpretado por Joe Keery, tenía 23 y ahora 33.

No puede faltar la ya establecida estrella Winona Ryder (Joyce Byers), tenia 45 años y ahora 54, su personaje ha estado acompañado David Harbour (Jim Hopper), quien inició con 40 años y ahora tiene 50.