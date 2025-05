Edward Porras, de Noticias Caracol, habló del desconocido programa para adultos que le permitió llegar al canal

Noticias Caracol con el paso de los años se ha convertido en el informativo más visto en Colombia, llevándoles a los televidentes los hechos que primera mano que marcan trascendencia a nivel nacional e internacional, buscando quedarse en la memoria de los colombianos y por ende, fidelizar a su audiencia.

Uno de los periodistas más destacados es, precisamente, Edward Porras, más conocido como ‘El ojo de la noche’, quien durante varios años ha hecho parte de Noticias Caracol, informando a los televidentes sobre lo que ocurre durante la noche, dando de que hablar no solo con sus reportajes sino también con su personalidad.

Hace ya varias semanas estuvo haciendo parte de ‘Hola gente’, refiriéndose a varios detalles de su vida y uno de los que llamó la atención tuvo que ver con su trayectoria en la televisión, confesando así que antes de llegar a Noticias Caracol estuvo haciendo parte de City TV, llevando a cabo una desconocida faceta:

“Ya más de 20 años trasnochando (…) Soy comunicador de la Tadeo (…) Por cosas de la vida, porque el trabajo me llevó a ser investigador en un programa para adultos que me tocaba estar en la noche buscando los temas en City TV, Ciudad X. Buscaba personaje de la noche, sitios para adultos y entretenimiento para adultos como tal (…) Casualmente hablaba con un amigo de eso y me decían eso ‘mejor dicho usted disfrutó’, pero usted mientras más conoce menos gusto le da (…) Estaba ennoviado y ella feliz de que yo me la pasara en los prostíbulos, trabajando“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Edward Porras, de Noticias Caracol.

¿Cuántos hijos tiene Edward Porras, de Noticias Caracol?

Edward Porras, de Noticias Caracol, tiene dos hijos, siendo fruto de su unión de más de cinco años con Lulú. Los menores cuentan con una edad similar, adelantando sus estudios de bachillerato, siendo la prioridad del reportero a pesar de las diferentes obligaciones con las que cuenta desde su trabajo, que desde hace mucho se dio de manera nocturna, ya que siempre ha sido una preferencia para ​él que ha sido avalada por el canal en varias ocasiones.