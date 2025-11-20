Petro explicó por qué no suspenderá los bombardeos a pesar del fallecimiento de los menores

Al menos 15 menores de edad fallecieron en Guaviare, Amazonas y Arauca en bombardeos contra las disidencias de las FARC, hecho que ha puesto a Gustavo Petro, presidente de Colombia, ‘en el ojo del huracán’.

Al respecto, el mandatario colombiano concedió una alocución, donde le pidió perdón a las madres de los menores que fallecieron, pero dejó claro que no suspenderá los bombardeos.

Vea acá: “Fueron reclutados forzosamente y se desempeñaban como combatientes”: mindefensa sobre menores muertos en bombardeo

En la noche de este miércoles 19 de noviembre, Gustavo Petro insistió en que el presidente es el encargado de dar la orden a las fuerzas militares de realizar ciertas acciones con el propósito de dar golpes importantes en la lucha contra las FARC:

“No eso impide que le pida perdón a las madres que ven morir a sus hijos en combate. Tanto los adultos como menores, que peor es porque se pierden vidas que hubieran podido ser muy beneficiosos. La búsqueda de la paz siempre debe ser un objetivo máximo del querer ciudadano y la política. Colombia es zigzagueante, nunca se ha abandonado el conflicto armado, pero se trata de alcanzar la paz, ese es el objetivo”.

De igual manera, Gustavo Petro resaltó que han sido muy pocos los bombardeos que se han llevado a cabo: En más de 1.400 combates solamente se han realizado 13 bombardeos, según informó el presidente colombiano:

“Solo ha habido 13 bombardeos. La decisión que toma el presidente en lo que yo llamaría acciones estratégicas ofensivas en la fuerza pública.

En esos 1404 combates se han neutralizado 13.666 y han muerto 631 (4%), pero no es el objetivo de la fuerza militar, no es matar sino tratar de capturar.

Estamos hablando de un golpe estratégico al grupo del narcotráfico, 13.000 capturados por la fuerza pública no es despreciable".

Finalmente, Petro, quien aseguró que no tenían conocimiento exacto de la presencia de los menores de edad, dejó claro que no van a abandonar el bombardeo, aunque sí van a ser más precavidos al momento de realizar este tipo de acciones:

“Obviamente tenemos que tener cuidado de la población civil, en todas hemos tenido cuidado, eso se llama principio de distinción, para lograr el máximo de pérdida estratégica no en número de combatientes, sino en que caigan mandos, responsables, capos de la actividad violenta”.