Sebastián Ayala mostró su dolor de hermano con desgarrador mensaje tras el secuestro de su hermano Miguel

El pasado martes 18 de noviembre el mundo de la música popular quedó totalmente consternado luego de que se confirmara el secuestro de uno de los hijos del maestro Giovanny Ayala, Miguel; joven que fue raptado y llevado a zona rural del departamento del Cauca. Tras el duro momento que viven, sus familiares se han blindado en la fe para que llegue pronto a casa y así lo han manifestado con varios mensajes, uno de los más destacados el de su hermano Sebastián.

Tras confirmarse el secuestro del artista de 23 años, se determinó que fue capturado en la vereda El Túnel, ubicada en Cajibío, Cauca. Según los reportes iniciales, Miguel viajaba en una camioneta desde Popayán, acompañado por otra persona, alrededor de las 7:00 p. m. del martes 18 de noviembre, desplazándose por la vía Panamericana rumbo al aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

En medio del recorrido, fueron abordados por dos automóviles y una motocicleta, cuyos ocupantes los obligaron a apartarse de la carretera principal y dirigirse hacia la zona de Las Tres Margaritas, en el sector rural de Cajibío.

Es importante destacar que Miguel regresaba de una presentación en El Tambo, un municipio donde las disidencias de las antiguas FARC bajo el mando de Iván Mordisco tienen una fuerte presencia. Debido a esto, las autoridades ya activaron las primeras operaciones de búsqueda para localizarlo.

El desolador mensaje del hermano de Miguel Ayala

Las redes sociales se han convertido en centro de reunión de los fanáticos de Miguel, así como el medio por el que se han comunicado quienes más lo aman, dentro de ellos su hermano Sebastián, quien expresó lo siguiente mediante su cuenta de Instagram:

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia, No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”, afirmó.

¿Qué han dicho las autoridades?

Horas después de lo sucedido el general Henry Yesid Bello Cubides, reveló información de valor sobre este suceso; y adicionalmente dio a conocer que ya hay un despliegue de las autoridades para dar con el paradero del joven artista.

“Tenemos información en el sector delinquen el frente ‘Jaime Martínez’ (de las disidencias de las Farc). (...) Estos dos ciudadanos habían salido de la ciudad de Popayán hacia la ciudad de Cali para abordar un vuelo en el municipio de Palmira. Fueron interceptados por dos vehículos que se encontraban en la vía, allí descendieron hombres armados, los colocan en estado de indefensión y posteriormente los llevan al norte de ese municipio. Hasta el momento ningún delincuencial ha hecho exigencias de dinero para la liberación”, señaló Bello.