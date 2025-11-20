‘Guajira’ no bajó de “cachón” a ‘Campanita’ y a otros exparticipantes de El Desafío por hablar mal de Kevyn

Ya son XXI temporadas las que acumula uno de los programas más vistos en la historia de Caracol Televisión, ‘El Desafío’, formato que recientemente ha generado conversación más allá de la pantalla chica por una fuerte discusión entre exparticipantes, dentro de ellas Guajira, quien le reclamó a ‘Campanita’ y a otros por hablar mal de su novio Kevyn Rua.

Kelly Ríos, nombre de pila de ‘Guaji’, vive hoy por hoy uno de los momentos más destacados en su vida profesional, debido a su destacado paso por ‘El Desafío Sin Filtro’, ‘after show’ del reality en el que hizo equipo con el locutor de Blu Radio, Sebastián Hernández; formato del que la exparticipante se alejó para aceptar una propuesta laboral en el exterior.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> ¿Kevyn y Guajira de El Desafío van a terminar? La expresentadora del reality se desahogó antes de salir de Colombia

Guajira Captura de pantalla tomada de redes sociales, (6/11/2025)

Precisamente Guajira estalló recientemente luego de una transmisión en vivo, en la que estaban presentes varios exparticipantes, dentro de ellos ‘Campanita’, hombre que hizo parte del equipo de presentadores de ‘Día a Día’, pero que no ha vuelto a resonar en la pantalla chica.

“Se pusieron a hablar de mi muchacho unos payasos vetados y otro cachón que nunca ha ido a El Desafío; y que no puede hablar de qué es justo y qué no es justo, que cierre el hocico, porque es un cachón, en su cara le ponen cacho y él feliz. (...) Competidores de pacotilla que son malísimos. (...) Por eso no los ven, por eso nadie los contrata, les toca vender cuerpo, fotos y estar con viejitos a cambio de dinero”, fueron las palabras de la ganadora del ‘Desafío XX’, que generaron una gran conversación en la red.