Caterin Escobar, Luis Fernando Hoyos y Valeria Aguilar volvieron a MasterChef, ¿por qué razón?

Esta noche MasterChef llegó hasta La Guajira con sus 5 finalistas, para después ser sorprendidas con la noticia de que iban a cocinar con varios de sus excompañeros, por lo que llegaron llegaron Caterin Escobar, Luis Fernando Hoyos, David Sanín, Valeria Aguilar y Andrea Guzmán.

Su regreso se dio debido a que la producción les permitió a los exparticipantes volver al reality para ayudarles a las semifinalistas, pero antes de eso, la presentadora Claudia Bahamón aprovechó para hablar con cada uno de ellos y ponerse al día, de hecho a Caterin le preguntó por el romance con el exfutbolista, Mario Alberto Yepes.

El primer reto del capitulo consistió en realizar menús que ya estaban seleccionados y asignados a exparticipantes que volvieron al juego culinario para ayudar a las finalistas. El pargo (pescado de agua salada) fue el alimento principal. Ahora tras el reto evaluado por los tres jurados y los comensales, deberán definir quienes serán las cuatro participantes que llegan a la final.

¿Quiénes conforman el top 5 de MasterChef Celebrity Colombia 10 años?

Tras la eliminación de Pichingo, el programa finalmente definió quienes quedaron en el top 5 del programa, en la versión de este 2025, en la que la semifinal esta compuesto exclusivamente por mujeres: Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Valentina Taguado.

Son pocas la semana que le quedan al programa y después se espera que llegue al canal, el reality, La Casa de los Famosos en su tercera entrega, de la cual se ha podido ver que están en votaciones para elegir sus participantes.

¿Quiénes son los famosos que han ganado MasterChef Celebirty Colombia?

