Mejor amiga de Alejandra Villafañe salió a respaldar las declaraciones de la prima hacia Raúl Ocampo

Raúl Ocampo, actor samario y participante actual del reality MasterChef ha llamado la atención en las últimas semanas, debido a la relación que mantuvo con la actriz Alejandra Villafañe, quien partió en el año 2023 al atravesar un cáncer. El tema volvió a ser recordado tras una entrevista del actor en el podcast ‘Los Hombres Si Lloran’ de Juan Pablo Raba, donde en una gran parte la mencionó.

Una de los clips se hizo bastante viral, con comentarios donde halagaban al actor por su fortaleza después de tan importante perdida. Sin embargo, esto no habría sido del agrado de la familia de Villafañe, partiendo desde su madre, Alicia Villafañe, quien le pidió al actor que dejara descansar en paz a su hija y que no todo fue tan bonito como él lo contó.

A esto, se sumó la prima de la actriz con un video donde indicaba que quien estuvo incondicionalmente para la actriz fue su madre, más no el actor. De los aspectos más delicados que mencionó, esta que el actor demandó a los padres por la pensión de la actriz. Otras de sus afirmaciones, es que una de las visitas de la prima y más familiares de Alejandra, les expreso que tenía afán de editar un video, a pesar de estar enferma, porque con el pago de ese campaña iba a pagar el 50% de la renta de un casa a la que se iba mudar con Ocampo.

¿Qué dijo la mejor amiga de Alejandra Villafañe sobre Raúl Ocampo?

Se trata de Fernanda Cantor, quien habría sido la mejor amiga de Alejandra Villafañe y también muy cercana a su familia. Esta mujer habría hecho la siguiente afirmación en sus redes sociales: "La verdad siempre encuentra su camino, incluso entre el ruido, mantente firme con el corazón en paz porque tus intenciones son puras, fui testigo de tu dolor inmenso y de tu desconcierto en este momento."

Al respecto, Ocampo no se ha manifestado en lo absoluto, mientras los internautas siguen opinando sobre cuál versión es la verdadera.