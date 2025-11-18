Ana Sofía Henao confesó que posó para las portadas de los cuadernos Scribe siendo menor de edad

Ana Sofía Henao es una destacada modelo proveniente de Medellín, su imagen se hizo icónica para una generación completa en Colombia al ser la figura principal de las portadas de los cuadernos escolares Scribe durante varios años. Con el tiempo, ha expandido su carrera profesional más allá del modelaje, incursionando exitosamente como escritora e ilustradora.

También se ha enfocado en el emprendimiento con su propia línea de productos capilares y ha manifestado su interés en causas ambientales y en promover una belleza más natural. De vez en cuando, Ana Sofía recuerda las icónicas fotografías que acompañaron a cientos de estudiantes durante los años 2000 y que sin duda fue una oferta que impulso su carrera en el modelaje.

Durante una reciente entrevista con el podcast ‘Con Altura’, Henao contó algunos detalles de los cuadernos que marcaron una huella en los adolescentes de una generación. La modelo confesó que inició a los 17 años en este exitoso proyecto y a pesar de ser fotos sexys, recalcó que no eran vulgares:

“Eran fotos normales, de hecho en ese tiempo Scribe pertenecía a Mormones, era conservador el tema, hice 13 años portadas de cuadernos. Hubo muchos contratos que como menor de edad, eh por ejemplo grabábamos el comercial o tomábamos las fotos y teníamos que esperar hasta que yo cumpliera 18 años para firmar el contrato y para hacer pública la campaña”, expresó.

Mientras que un reciente video en su Instagram hablando del tema, Henao recordó que al ofrecerle la campaña, le había indicado que sería solo por un año, debido a que este mercado no crecía, pero para sorpresa de ella y de el marca fue un rotundo éxito, que se extendió por más de una década no solo aquí, sino en Latinoamérica. Además recordó que sus mayores fans eran su papás, quienes compraban cada edición con orgullo.