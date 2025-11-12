Raúl Ocampo se despidió de la cocina de MastetChef; no logró ingresar al top 6 de la competencia

En la noche del martes 11 de noviembre llegó un nuevo reto de eliminación a MastarChef, en el que Raúl Ocampo, tuvo que enfrentarse a cinco de sus compañeros: Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Pichingo, Michelle Rouillard y Valentina Taguado.

Antes de iniciar, como de costumbre, la presentadora Claudia Bahamón y el jurado dieron las reglas y requisitos del reto, que consistió en preparar un plato libre, utilizando como ingrediente principal el café. Cómo siempre, el reto transcurrió con miles de emociones al máximo, pues ninguno de los personajes quería irse de la competencia.

Al momento de presentar los platos al jurado, Ocampo llegó al atril con un plato llamado ‘Sigue y te sirves’. A pesar de que en aspecto y en general parecía que estaba bien, los jurados encontraron un error: se dieron cuenta de que había un trozo de carne cruda, factor clave para tomar la gran decisión de que Raúl debía abandonar la cocina más famosa.

Sin duda, la salida del actor fue una de las emotivas, iniciando por Claudia Bahamón con quien se dio un fuerte abrazo, unas sentidas palabras, lo que demostró que tiene una amistad especial. Mientras que el actor posteó unas imágenes de su último día, acompañada de una descripción de agradecimiento:

“Gracias MasterChef Colombia, eres el mejor juego que he jugado. Gracias a mis compañeros y compañeras, aprendí muchísimo de cada uno. A los jurados y mi adorada Claudia Bahamón, gracias por su exigencia y por inspirarnos a ser mejores cada día. Y gracias Canal RCN, por darme la oportunidad de cumplir el sueño de cocinar en la cocina más famosa del mundo. ¡Qué viaje tan hermoso! Me llevo amistades enormes, para toda la vida"

¿Por qué se ha estado comentado sobre la relación de Raúl Ocampo con su Expareja, Alejandra Villafañe?

Raúl Ocampo ha llamado la atención en las últimas semanas, debido a la relación que mantuvo con la actriz Alejandra Villafañe, quien partió en el año 2023 al atravesar un cáncer. El tema volvió a ser recordado tras una entrevista del actor en el pódcast ‘Los Hombres Si Lloran’ de Juan Pablo Raba, donde en una gran parte la mencionó.

Uno de los clips se hizo bastante viral, con comentarios donde halagaban al actor por su fortaleza después de tan importante pérdida. Sin embargo, esto no habría sido del agrado de la familia de Villafañe, partiendo desde su madre, Alicia Villafañe, quien le pidió al actor que dejará descansar en paz a su hija y que no todo fue tan bonito como él lo contó.

A la conversación se sumó la prima de la actriz, revelando más aspectos delicados que pondrían en duda la versión de Ocampo, de cómo sucedió todo, la última en manifestarse al respecto fue la mejor amiga de Villafañe.