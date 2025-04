Gregorio Pernía confirma que será padre nuevamente a sus 54 años, “lloré y tuve miedo”

Gregorio Pernía es un reconocido actor colombiano que a sus 54 años edad ha logrado construir una amplia carrera en la televisión, siendo principalmente recordado por su participación en telenovelas como ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘La hija del mariachi’, ‘Hasta que la plata nos separe’, entre otros. Además de consolidar una familia en compañía de Erika Farfán y dándole la bienvenida a sus dos hijos, Luna y Valentino.

El actor en los últimos años ha estado dedicado a diferentes proyectos tanto en la televisión como en los negocios, siguiendo así bastante activo en sus redes sociales. Sin embargo, desde hace varios días teniendo a sus fans en vilo, Gregorio Pernía confirmó que junto a su esposa están en embarazo, donde las emociones han estado a flor de piel desde la confirmación de esta noticia: “Los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no entendamos por qué las cosas pasan como pasan. Cuando el corazón se calma, todo se acomoda y solo queda agradecer. Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé… Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté.

Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado. Pero hoy, con el corazón lleno, puedo decir: estoy embarazada. Y aunque al principio fue difícil asimilarlo, ahora solo siento gratitud, amor y una ilusión inmensa por todo lo que viene. Te esperamos con un amor inmenso; queríamos compartir con ustedes que también son nuestra familia. Los amamos".

¿Quién es la esposa de Gregorio Pernia?

Desde hace más de 10 años, Gregorio y Erika decidieron unir sus vidas y compartir su amor como pareja. Erika, por su parte, sería 13 años menor que el actor, sin embargo, esto no ha sido un problema en su relación.

En cuanto a su trabajo, se conoció que desde muy joven se dedicó al modelo, siendo la cara principal de diferentes revistas y marcas, además de participar en concursos de este tipo, convirtiéndose en ganadora de La Modelo del Año Santander y La Modelo del Año Colombia, en 2001.