“No he recuperado tiempo con él...no soy hipócrita”, Gregoria Pernia sobre su hijo de 37 años

Gregorio Pernía es un reconocido actor colombiano, conocido por su carisma y versatilidad en diversos roles. Su trayectoria en la actuación lo ha llevado a participar en numerosas telenovelas y producciones televisivas, conquistando al público con sus interpretaciones, el cucuteño a sus 54 años sigue siendo el amor platónico de miles de personas por su talento actoral, combinado con su atractivo físico, que lo han convertido en uno de los favoritos del público, consolidándolo como uno de los actores más populares del país.

El actor estuvo en el pódcast de entrevistas de Yeison Jiménez, donde entre risas y tragos contó varias anécdotas de su vida, entre esas de cómo se enteró de su hijo Diego Pernía, al recibir una llamada de un noticiero que le informaba que en pocos días iba a salir a la luz esa primicia. Además, le indicaron que su hijo para ese momento tenía 32 años y su madre era la empleada doméstica del actor.

Gregorio cuenta que ante la noticia “quedó frío” pero no dudo en realizarse la prueba de ADN enseguida en la ciudad de Cali y darle su apellido, también menciono que mucha gente le dijo que no contara que la madre de Diego era su empleada doméstica y que era una mujer afrodescendiente, lo que le genero inconformidad y lo motivo a dar el comunicado a los medios tal cual.

Por otro lado, menciono que él y su hijo se encuentran ocasionalmente, y que por estos días lo había enviado a Europa, pero ante todo dijo que no han recuperado el tiempo perdido después de tantos años de ausencia y sobre todo de desconocer la existencia de Diego. “No he recuperado el tiempo perdido con él porque es pura paja, para que soy hipócrita y falso, pero le he colaborado en muchas cosas.” Menciono Gregorio a Yeison Jiménez.