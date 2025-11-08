¿A Yina Calderón le hicieron ‘amarre’ de brujería en República Dominicana? Video de Chanel lo confirmaría

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas de Colombia, también empresaria que hoy por hoy está en República Dominicana, siendo parte del reality ‘La Mansión de Luinny’, en el que una de sus colegas aparentemente le mandó a hacer un acto de brujería; algo que estaría afectándola en su salid.

Son muchos los roces que ha tenido Calderón en este nuevo concurso, algunos con su compatriota Karina García, con quien también estuvo en ‘La Casa de los Famosos’; pero los más fuertes que ha enfrentado son con la creadora de contenido Chanel, de quien Yina asegura le habría mandado a hacer un acto de brujería.

“Ella es una bruja, literalmente, me maldice, me dice que me va a caer una enfermedad en mi cuerpo y que me va a ir mal en mi negocio. Ustedes no pueden apoyar a una persona que dice que soy una maldita y que me dice que me va a dar sarna en el cuerpo. El show tiene que seguir, pero no crean en brujerías. Ella me dijo que me había hecho un amarre, pero yo creo en Dios”, afirmó Yina en su momento.

Luego que se conociera los percances de salud por los que está pasando Yina en medio del concurso se hicieron virales unas imágenes de Chanel, con las que aparentemente se había comunicado con el exterior para pedir por un acto de brujeria en contra de Yina, algo que habría celebrado con una contundente frase emitida frente a sus compañeros: “Qué rápido trabajan los muertos”

“Llama a Rafael y dile que prenda , que él va a entender todo, no necesita preguntar nada. Dale a Rafael, el último con el que tú trabajaste los últimos días, de aquí en Dominicana y dile que prenda que ya hay tiempo”, fuer la petición de Chanel.