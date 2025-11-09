Carolina Cruz habló del milagro que le hicieron estas dos santas católicas con su hijo

Nacida en Tuluá, y ya con 46 años encima, Carolina Cruz ha sabido llevar el sabor valluno a la pantalla chica, siendo parte de los dos canales más vistos en Colombia, RCN y Caracol, este último su actual casa, ya que brilla actualmente en ‘Día a Día’. Estar en el mundo del entretenimiento ha hecho que miles de personas muestren interés en la vida privada de ‘Caro’, en especial con lo relacionado con su joven novio y la religión; justamente su fe por la Virgen de Guadalupe se volvió a hacer visible.

Cruz y el piloto Jamil Farah están pasando uno de los momentos más bellos de su relación, debido a que están de paseo por Europa, continente en el que han visitado varios países, dentro de ellos Italia, en el que estuvieron en el Scoglio di Santa Rita di Roccaporena, santa a la que ella le ha encomendado su vida y la de sus familiares, especialmente a su hijo Salvador, menor que nación con macrocefalia.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲>>> Carolina Cruz, de ‘Día a día’, mostró su millonario viaje con Jamil Farah, ¿así factura en Caracol?

Carolina Cruz Post Instagram: Carolina Cruz 6/10/2025

Esta visita se convirtió en todo un espacio de reflexión, hasta el punto que Cruz realizó una publicación en la que dio a conocer la manera en la que la Santa Rita y la Virgen de Guadalupe llegaron a su vida para llenarla de bendiciones a ella y a sus ‘retoños’.

“Los que me conocen saben el amor y la fe que le tengo a La Virgen, ya que en mi colegio, el sagrado corazón de Jesús, en Cali, aprendí a conocer la vida de mater admirabilis. Muchísimos Años después, viajé a México y conocí la basílica de la Virgen de Guadalupe, lo que sentí ha sido de las cosas más únicas en mi vida y desde ese momento mi Fe hacia ella y mi relación, fue volviéndose más fuerte. Le pedí que intercediera con Dios para ser mamá y muy rápido pasó, también que fueran niños sanos y felices. A los dos decidimos bautizarlos el 12 de diciembre en el 2017 y en el 2021 en su día”, expresó Cruz.

“Mientras vivía el proceso de Salvador, empecé a entender y a leer los mensajes de DIOS a través de la intercesión de La Virgen de Guadalupe. (...) Cuando pasa el milagro de Salvador, prometí seguir fortaleciendo mi Fe y seguir entendiendo la vida de Santa Rita y hablarle al mundo de ella, de su poder, de sus milagros”, añadió.