Así fue la amorosa celebración de cumpleaños de Catalina Gómez de ‘Día a Día’, detrás de cámaras

La paisa Catalina Gómez es uno de los talentos más destacados de la casa Caracol, con casi 20 años en frente del matutino ‘Día a Día’. Es tal el cariño que le tienen a la presentadora que recientemente sus compañeros decidieron darle una sorpresa anticipada de cumpleaños; hermoso acto que no pudieron ver los televidentes porque fue detrás de cámaras. Acá el video.

Ya serán 45 los calendarios los que va a cumplir Gómez, algo que no solo llena de alegría a sus familiares, también a los miembros del equipo del programa en el que trabaja, en especial sus colegas en la presentación, como Iván Lalinde, Carolina Soto y Boyacomán; quienes en la mañana de este 14 de noviembre les mostraron varios videos que le enviaron las personas que la aman, dentro de ellos sus hermanos.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “No me reía, pero tampoco lloraba”: Catalina Gómez, de ‘Día a día’, habló del difícil momento que vivió como mamá

Pero más allá de lo que vieron los televidentes en la pantalla, ‘Caro’ Soto se encargó de revelar los pormenores del festejo, en el que le llevaron a Catalina su postre favorito, la torta de queso; y adicionalmente le llevaron otros de los platos que a ella le deleitan el paladar como los chicharrones.

¿Cuántos hijos tiene la presentadora Catalina Gómez?

Ya son varios años los que Gómez lleva casada con el vicepresidente de entretenimiento de Caracol, Juan Esteban Sampedro; hombre al que ella le dio el sí en el altar en Las Vegas, Estados Unidos, y con quien tiene dos hermosos hijos, Emilia y Cristóbal. Aunque cabe resaltar que previo a su unión Juan Esteban ya tenía un ‘retoño’, Lucas, joven que en la actualidad hace parte del destacado equipo de periodistas de la cadena radial Blu Radio.