Noche de caos en la movilidad de Bogotá: TransMilenio reportó retrasos en varios servicios

Accidente en la calle 26 de Bogotá este 13 de noviembre afectó el servicio de TransMilenio

Durante la tarde de este jueves 13 de noviembre se registraron varios accidentes de tránsito que generaron una profunda afectación vial y retrasos en los servicios de TransMilenio.

En efecto, debido a un siniestro vial TransMilenio había informado que las estaciones CDS cra 32 y Zona Industrial sentido oriente - occidente tuvieron que cerrar temporalmente sobre el comienzo de la noche. No obstante, según su último reporte, ambas estaciones reabrieron y volvieron a operar con relativa normalidad.

Fuerte accidente en la calle 26

Pero quizás el accidente de tránsito más grave de la jornada se registró en la calle 26, en el occidente de la capital. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el siniestro vial se presentó sobre las 5 de la tarde e involucró a un camión que terminó volcado sobre un costado en pleno corredor vial.

"Se presenta novedad vial por camión volcado en la localidad de Engativá, Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 93, sentido Occidente- Oriente“, indicó la Secretaría de Movilidad en su reporte oficial.

Sobre las 7 de la noche, la entidad confirmó que seguían ejecutando labores de respuesta vial para retirar el vehículo que protagonizó el accidente.

Según el informe más reciente de TransMilenio, compartido sobre las 8:05 de la noche, estas son las rutas zonales afectadas:

12, 577, 927, G147, K309, K315, K317, K321, K323, K502, K903, K905 y P500.

Adicionalmente, indicaron que también hay dificultades con los siguientes servicios alimentadores:

16-14 Aeropuerto

16-1 Tierra Grata

16-2 Engativá

16-3 Av El Dorado

Adicionalmente, se reportó una alta congestión sobre la troncal de la calle 80. “A la hora se mantiene el retorno en el Portal 80 para el servicio dual D81 y la ruta alimentadora 1-8 Calle 80 sigue suspendida”, informó TransMilenio.