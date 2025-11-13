Silvestre Dangond y su compadre Juancho de la Espriella ganaron Latin Grammy por ‘El Último Baile’

Canciones icónicas de Silvestre Dangond como “Cómo lo hizo”, “Que no se enteren” y “Niégame tres veces” se han vuelto refugio y guía para muchos de sus seguidores, en especial para quienes enfrentan una ruptura amorosa. Estos mismos fanáticos se han congregado en diferentes escenarios del país para vivir su gira ‘El último baile’, en la que el artista se presenta junto a su histórico acordeonero, Juancho de la Espriella, hombre con el que hoy celebra el haber ganado nuevamente un prestigioso Premio Grammy.

La ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos, recibió la más reciente edición de estos premios en los que Dangond y De la Espriella brillaron al ganar en la categoría ‘Mejor álbum de Cumbia/Vallenato’, merito que llenó de emoción al guajiro, hasta el punto que derramó varias lágrimas mientras recibía el gramófono; momento en el que expresó:

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Silvestre Dangond habló sobre su vida después de retirarse de la música

“Este Latin Grammy significa muchísimo para mí. “El Último Baile” fue un proyecto hecho con el alma, junto a mi hermano Juancho, para rendirle homenaje a nuestras raíces, a nuestra historia y a todos los que han mantenido vivo el vallenato. Gracias a la Academia, a mi equipo, a mi familia y, sobre todo, a mis silvestristas por acompañarme siempre en cada paso del camino.”, afirmó el nacido en Urumita.

Cabe acotar que este es el cuarto premio de este tipo que reposa en los estantes de Dangond; y que la elección no estuvo para nada fácil, ya que por esta distinción competían: Checo Acosta con ‘Son 30′; Los Cumbia Stars con ‘Baila Kolombia’; Peter Manjarrés y Luis José Villa con ‘La Jerarquía’; y Karen Lizarazo con ‘De amor nadie se muere’.