Katiuska de El Desafío del Siglo podría ganarse tremendo premio tras ser eliminada del reality de Caracol

‘El Desafío del Siglo XXI’ está a pocas semanas de definir el nombre de la, o los superhumanos, que le heredaran la corona de ganador a Kevyn Rúa y ‘Guajira’. Desde un inicio en la baraja de favoritos resaltaba el nombre de Katiuska, concursante que salió eliminada, pero que, para asombro de muchos, podría ser ganadora de tremendo premio lejos de Caracol.

El pasado 6 de noviembre los televidentes del reality quedaron totalmente sorprendidos al ver a Andrea Serna aparecer frente a la pantalla y dar la contundente razón por la que ‘Kati’ debía abandonar la ‘Ciudad de las Cajas’: romper un contrato de confidencialidad. Y aunque ella no fue la directamente responsable, uno de sus familiares se encargó de ‘condenarla’.

Katiuska Captura: Caracol TV

A pesar del doloroso momento que vivió y al saber que perdería de manera inmediata los más de $86 millones de pesos que tenía acumulados; la ahora exparticipante salió a hacer esta contundente declaración: “Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa es mi responsabilidad y debo asumir la, aunque me duela, me cueste, y aunque no es así como quisiese que pasaran las cosas. pensar que todo el esfuerzo se fue, se cayó y que ya toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos. A veces uno comete errores por inocente o por confiado, pero los errores siguen siendo errores, entonces toca aprender y agradecer por todo lo vivido”.

Pero la tristeza de la costeña se transformó recientemente en alegría, luego que a se diera a conocer que está nominada en la categoría ‘Mejor Creador de Contenido Fitness del Año’, en la séptima edición de los InstaFest; premio que se podría ganar dependiendo de los votos que recoja de sus fans.