“Tú has durado mucho viva”, Fruta hacia Melissa Gate por su tipo de alimentación

Actualmente, el entretenimiento de República Dominicana le ha apostado a los realities de convivencia y no precisamente en la televisión tradicional, sino en formatos completamente digitales. Al mismo tiempo se está transmitiendo La Mansión de Luinny y La Casa de Alofoke, ambos son transmitidos por medio de YouTube y cuentan con personalidades colombianas.

Le puede interesar: Gabriela Tafur le dio cátedra a la exseñorita Antioquia de cómo ser reina; varias exseñoritas Colombia la respaldaron

En el caso de “La Casa de Alofoke” es creado y producido por el dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, esta es su segunda temporada y entre los colombianos que se encuentran, está Melissa Gate que llegó hace poco, Mariana Zapata y Valka que se retiraron voluntariamente de este.

Al ingresar a esta casa, Gate entró a discutir con Zapata, pero terminaron haciendo las pases antes de que Mariana se fuera. Por su parte, Melissa ha continuado adaptándose al formato de este reality, interactuando con sus compañeros, uno de ellos es ‘La Fruta’, un creador de contenido dominicano que ha ganado bastante popularidad por su humor y ocurrencias dentro de la casa.

¿Quién es “La Fruta” de La Mansión de Luinny?

“La Fruta” es un creador de contenido de 48 años, proveniente de República Dominica, es conocido por grabar videos de humor y vivencias cotidianas junto a su hijo Andy, siendo uno de los creadores más apoyados y consumidos por la diáspora dominicana en Estados Unidos, gracias a su personalidad y sentido del humor.

Puede leer: Yina Calderón se pasó de tragos e hizo el oso en La Mansión de Luinny, aseguró que se retiraba

Nació en Haina, provincia de San Cristóbal, donde vivió hasta los 38 años, antes de radicarse por completo en Estados Unidos, y aparte de su contenido para redes, también se dedica a trabajos en la construcción. El influencer es un ejemplo de perseverancia, pues cuando solo tenía a 18 años, “La Fruta” trabajaba en la zona franca de Haina elaborando ropa interior masculina. Al terminar su jornada, realizaba un diseño de alguna fruta en la fachada de su paquete laboral, lo que dio origen a su nombre artístico “La Fruta”.