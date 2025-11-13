Paparazzi que captó por primera vez a Pique y Clara Chía confesó cuánto le pagaron por publicar la imagen

Gerard Piqué es un famoso exfutbolista español que se desempeñaba como defensa central y desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el FC Barcelona. Su vida amorosa siempre ha dado de que hablar, varios años tuvo una relación amorosa con Shakira, la estrella barranquillera que es madre de sus hijos, pero en el año 2022 le dieron fin su unión y así protagonizaron una de las rupturas más mediáticas del mundo del espectáculo.

Lo que más llamó la atención es que hubo una tercera persona, se trató de Clara Chía, una joven publicista española con la que actualmente mantiene una relación. En aquel momento, la noticia se conoció por unas imágenes publicadas por la revista Hola!, pero detrás de este hallazgo hubo una persona que estuvo varios días detrás de Piqué.

Se trata de Jordi Martín, el paparazzi que logró captar a la pareja y vendió la foto para la reconocida revista de entretenimiento: “Me pagaron más de 50 mil dólares por la foto de Piqué con Clara Chía. Antes de publicarlas fui con Shakira para mostrarle las fotos y advertirle todo lo que se venía para ella, estaba destrozada”, aseguró en una entrevista.

Martín contó que fueron dos meses de trabajo, una suma alta de dinero para la investigación y que incluso debió pagarle a un empleado de su empresa para que le filtrara información: “Estudié el lugar, me camuflé, pasé anillos de seguridad y esperé en un bosque con un lente de 600 milímetros hasta que los vi bajarse del Porsche. Cuando disparé la cámara, sentí que estaba escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven. Sabía que ese instante iba a valer oro”, expresó.

Para el paparazzi, esta foto también cambio su vida, le abrió puertas en Estados Unidos, pero también inició una guerra con Piqué. “Cuando tuve la foto, antes de que saliera publicada, fui a la casa de Shakira y hablé con su hermano Tonino. Le dije con todo el respeto del mundo: ‘Viene algo muy fuerte, esta portada va a hacer que Piqué quede mal parado ante el mundo. Es el momento de que Shakira haga algo para recuperar su imagen, y así fue. Al día siguiente, ella salió al parque con Milán y Sasha, y yo estuve ahí.”

Jordi Martín también obtuvo la imagen de Shakira llorando con sus hijos que también dio la vuelta al mundo: “Fue una escena dura, íntima, real. Shakira estaba destrozada: había descubierto la infidelidad, su padre estaba en terapia intensiva, y su vida entera se estaba desmoronando. Yo no soy su amigo, pero siempre la he protegido. Hay imágenes que jamás publiqué por respeto. Pero esa... esa tenía que salir. Era su forma de hablar sin decir una sola palabra.”