Renzo del ‘Desafío XX’ rompe el silencio ante la denuncia de violencia física de parte de Anamar, ¿está embarazada?

El Desafío XX, la temporada número 20 del popular reality show colombiano producido por Caracol Televisión, fue ser una edición épica y llena de sorpresas. En esta ocasión, 32 participantes de diversas regiones del país se enfrentaron con duras pruebas físicas y mentales en la inhóspita geografía colombiana, luchando por sobrevivir y alcanzar la gloria. Con la conducción de Andrea Serna, el programa puso a prueba la resistencia, la estrategia y la convivencia de los concursantes, quienes debían superar sus límites para convertirse en el ganador de esta exigente competencia.

Dentro del mismo reality surgieron algunas relaciones amorosas, una de ellas fue entre Anamar y Renzo, relación que dese el principio fue un poco tóxica y que escalaría hasta la violencia de parte de ambos. En el mes de diciembre, Anamar estuvo en ‘La Red de Caracol para hablar de su versión de los hechos.

“Durante meses, he soportado dolor físico y emocional en silencio, atrapada en una relación donde el amor fue reemplazado por el abuso, El miedo, la culpa y los golpes donde ma vergüenza me hicieron dudar de mi propia fuerza, aun cuando en mi interior siempre hubo una voz que me susurraba que merecía

algo mejor, que merecía vivir sin temor." Fueron algunas de las declaraciones de la mujer.

El sábado 15 de marzo, Renzo después de tres meses, salió a dar su versión de la historia, donde negó haber violentado físicamente a Anamar. El hombre también mencionó el proceso legal que llevan juntos, pues este escándalo lo hizo perder muchas oportunidades laborales. Al responder punto por punto de las acusaciones, confirmó que lo más reciente que había pasado entre ellos es que Anamar le dio la noticia de que estaba embarazada.

Adicionalmente, Anamar amenazó con abortar porque ella no podía tener un hijo con Renzo después de todo lo que sucedió, pero llegaron finalmente a un acuerdo. El modelo afirma que actualmente está en embarazo, pero que no sabe si ese bebé es suyo, por lo que planea que se realiza una prueba de paternidad. Además, señaló que la ha estado apoyando tanto emocionalmente como económicamente en su embarazo.