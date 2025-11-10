“Gustavo Petro no me intimida”: la respuesta de Andrés Pastrana a las acusaciones del presidente

Durante el acto de perdón por el exterminio de la Unión Patriótica, el presidente Gustavo Petro habló sobre la “Doctrina Trump”, el documento en el que aparecían fotos editadas con IA de él y Nicolás Maduro encarcelados en Estados Unidos. Durante su intervención al respecto, Petro acusó al senador estadounidense Bernie Moreno de querer vengarse de él por haber denunciado, cuando era congresista, a su hermano Alberto Moreno por corrupción. Además dijo que él y Andrés Pastrana impulsaban un plan en su contra.

“(...)¿Y en qué lista aparece el señor Andrés Pastrana? No, no digo que aparece en la lista, aparece de amigo de Epstein. Y ahora se amarra el negocio", dijo Petro, hablando del fallecido magnate y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, de quien han salido múltiples documentos que mencionan a figuras públicas presuntamente vinculadas a la red de trata que comandaba.

Después, el mandatario afirmó que “Un clan de pedófilos quiere acabar la democracia en Colombia”, consolidando su acusación a Pastrana, de quien se dice que hacía parte de la red de contactos de Epstein, y añadió: “No hablo de Trump, que no se equivoque, hablo de Andrés Pastrana, que es el que ha organizado este infundio contra el presidente de Colombia a través de su amigo Bernie Moreno y de sus hermanos”.

Ante esto, el expresidente publicó un video en X respondiendo a Petro: “@petrogustavo no me intimida. No tiene cómo intimidarme. Ni con calumnias sobre mi vida personal ni con deformaciones del limpio triunfo electoral de mi padre, que reconoció el propio General Rojas Pinilla”.

“En cambio, Petro -socio de mi secuestrador y patrón del M-19 en el holocausto del Palacio de Justicia, Pablo Escobar, y comodín del Pacto de La Picota y el narcotraficante Clan del Golfo- le debe a Colombia, de tiempo atrás, las respuestas a muchos interrogantes sobre su vida personal, política y delincuencial”, agregó Pastrana, acusando al mandatario de haber sido socio del Cartel de Medellín.