‘Suso’, de Caracol, reveló detalles del “robo” del que fue víctima, “el atracador incluso me lo dio tranquilo”

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más conocidos en el país, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los favoritos por parte de los televidentes y por ende, contando con una amplia gama de producciones presentes durante la semana como el fin de semana. Una de las que más se ha destacado fue ‘The suso’s show’ que lleva varios años divirtiendo a los televidentes a partir de todo un grupo de personalidades de la farándula nacional.

El mencionado personaje es interpretado por Danny Hoyos, quien lleva más de 8 años dándole vida a este personaje, iniciando en su natal Medellín para posteriormente llegar a Caracol Televisión. Aunque son pocas sus apariciones sin su personaje, lo cierto es que busca mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación, sin embargo, recientemente expuso el cobro excesivo que vivió y al que terminó mencionando como un “robo”.

“Cómo están buenas tardes, les quiero contar que me acaban de atracar. Todavía estoy un poquito en shock, la cosa fue así. Estaba yo en el lugar y saca mi tablet para trabajar y pedí esta soda, todavía estoy temblando y todo, cuando dije que cuánto valía me dijeron que 9.000 pesos, el atracador incluso me lo dio tranquilo, sonriendo, muy educado, la delincuencia común ya está mucho más educada, lo que hice fue darle el dinero y salir corriendo de ahí, entonces ya me metí al carro a mi espacio seguro, lo que sí es que “, fueron las declaraciones expuestas por parte de Danny Hoyos, quien le da vida a ‘Suso’.

Cabe resaltar que el sarcasmo de Danny Hoyos se dio frente al excesivo precio de la bebida, haciendo también un llamado a los restaurantes y demás establecimientos de comida frente a este tema.