Novia de ‘Epa Colombia’ aclaró si la empresaria recobrará su libertad en los próximos meses

En los últimos meses, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’ ha tenido que enfrentar una de las más duras etapas de su vida, luego de que recibiera una condena de cinco años y tres meses en la cárcel El buen pastor, luego de ser declarada culpable por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público. Su familia ha sido quien ha estado al frente de cada uno de sus negocios y ahora su novia, Karol Samantha, aclaró si la empresaria recobrará su libertad en los próximos meses.

Luego de ponerle punto final a su relación con Diana Celis, ‘Epa Colombia’ inició un noviazgo con Karol Samantha, con quien adelantó sus estudios de la primaria y volvieron a encontrarse años después. Aunque tuvieron algunos problemas en su unión, le dieron la bienvenida juntas a su hija Daphne Samara, quien es lo más importante para ambas, construyendo así una familia.

Sin embargo, para finales de enero se dio la orden de captura para ‘Epa Colombia’ y a la fecha se cumplen cuatro meses estando recluida en la cárcel El Buen Pastor, donde sus familiares han hecho diferentes pedidos al gobierno para que logre recuperar su libertad.

A pesar de ello, la empresaria sigue estando en la cárcel y ahora en medio de una dinámica de preguntas, la pareja de ‘Epa Colombia’, Karol Samantha, confesó cómo avanza el proceso judicial de la empresaria:

“Tantas especulaciones que dicen, pero al fin de cuentas nada que nos dan respuesta. Aún seguimos acá poniéndonos la 10, esperando una respuesta de TransMilenio para poder negociar con ellos, porque saben que así Daneidy esté en el lugar que esté y que las ventas no estén como antes, queremos pagar eso, queremos enmendar el daño causado.

Estamos esperando que nos den una respuesta frente a ello, esperando a la juez que decide. Es que sigue pasando el tiempo y no vemos avances y es muy frustrante como familia ver a la persona que uno ama allá, que sabemos que no es un peligro para la sociedad que sabemos que es una buena mujer, generadora de empleo, madre cabeza de familia y aún allá, dicen muchas cosas, pero no actúan no sé“.

Cabe resaltar que en medio de este complejo momento, Karol Samantha se ha convertido en la figura principal de las empresas de ‘Epa Colombia’, encargándose de la publicidad y también de las ventas de la empresaria de productos capilares, mientras que busca estar al cuidado de su hija y seguir siendo un apoyo para Daneidy.