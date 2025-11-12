Mara Cifuentes hizo una denuncia pública sobre abuso de parte de su expareja, tras salir de rehabilitación

Mara Cifuentes es una modelo colombiana, que se dio a conocer en el país, luego de su participación en ‘La Agencia, Batalla de modelos’ en el 2019, donde se convirtió desde las primeras semanas en la favorita dentro del concurso de canal Caracol Televisión. La visibilidad que obtuvo en el programa trajo consigo un ascenso en su carrera como modelo, pero también como una figura destacada dentro de la comunidad LGBTIQ.

Puede leer: Laura Londoño habló de su relación con Carmen Villalobos en ‘La Huésped’: “Me encantó darte besitos”

Miles de personas se cautivaron por la belleza de Cifuentes, lo que también la llevó a tener un crecimiento exponencial en redes, pero esto no vendría solo, pues lamentablemente los excesos también llegaron. La modelo de 30 años tuvo que entrar a rehabilitación debido al consumo de drogas, esto después de tener una temporada de mucha rumba, donde recurría a las drogas y al alcohol.

Al salir de este proceso, Mara denuncia que una salida con su exnovio, le dio una bebida que tenía droga, a pesar de preguntarle, el hombre lo negó, por lo que ella terminó tomando, lo que tendría una grave repercusión en ella. Ansiedad y más síntomas habría experimentado la modelo que apenas había salido de rehabilitación y que considera que fue abuso de poder, de parte de su expareja, a quien nombró como Camilo.

Le puede interesar: Ana Karina Soto dio detalles de cómo fue el terrible incendio que acabó con la vivienda de su padre en Cúcuta

Cifuentes lleva ya casi un año sin postear imágenes en sus redes, pues solo se ha manifestado por medio de las historias de Instagram, donde adicionalmente dejó un mensaje para aquellos que quieran requerir a la rehabilitación:

“Si van a ingresar a una rehabilitación, les recomiendo que sea en un lugar donde puedan ser tratados con dignidad. Porque si van a un sitio donde es barato, los van a privar de la libertad, y una vez adentro los tratarán como un pedazo de basura, especialmente a las mujeres trans. Por eso recomiendo ahorrar para poder pagar un lugar bueno, donde te den un trato humano y respetuoso, porque no vas a poder salir de allí hasta que el médico encargado lo autorice. Piensen muy bien en esto”, indicó.