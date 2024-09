Mara Cifuentes mostró las secuelas de una mala intervención a cambio de publicidad; la ha afectado de gran manera

Mara Cifuentes es una famosa modelo colombiana, quien se dio a conocer en la pantalla chica, luego de su participación en ‘Colombia next top model’, donde se convirtió desde las primeras semanas en la favorita dentro del concurso de Caracol Televisión, lo que trajo consigo una amplia visibilidad para su carrera y también como una figura destacada dentro de la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, la paisa también ha llamado la atención por el proceso de adicción que enfrentó y ahora Mara mostró las secuelas de una mala intervención a cambio de publicidad.

La exparticipante del concurso de Caracol Televisión, no solo logró ser la cara de diferentes pasarelas del país, sino también internacionalizar su carrera en varios países del mundo, lo que también trajo consigo un crecimiento exponencial por medio de sus redes sociales, donde a veces suele ser muy activa y recientemente Mara Cifuentes se tomó el tiempo para contarles a sus seguidores la situación que vive y la tiene destruida.

“Mi cara era perfecta para mi gusto y solo por querer quitarme un poquito de volumen de la frente, terminé con una órbita más abierta que la otra y la ceja cambió completamente su forma. Esto me pasa por irme a operar por publicidad a Bucaramanga. No volvió a ser lo mismo cuando me tomo fotos, el registro cambió mucho y la parte recta de mis cejas que quería conservar se fue. Me gustaba mucho lo que tenía, por eso me siento de esa manera y apenas lo estoy asimilando. Pero ever las fotos de antes, me rompen el corazón. La cagué horrible”, fueron las primeras declaraciones de Mara Cifuentes.

Seguidamente, la modelo se encargó de compartir unas imágenes de su cráneo en las que deja ver que antes la medida de la órbita de sus ojos eran de 33.3 mm, pero después terminó en 38.8 mm, evidenciando este hecho con algunas de sus fotos antes de la pasarela: “Yo amo mi trabajo, pero siempre soy consciente de mi ojo y tengo una inseguridad horrible con ese ojo y estoy trabajando en ella. Llevo un profundo arrepentimiento todo el tiempo cuando veo mi retrato”.

Finalmente, Mara aseguró que esta situación ha logrado afectarla de manera horrible, incluso que no puede dejar de pensar en lo ocurrido, a pesar de esto se dio hace ya casi un año. Además, la modelo aclaró que no pude inyectarse ningún tipo de sustancia o algún tratamiento, ya que está muy cerca del ojo y podría llegar a afectarlo.