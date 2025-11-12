Hermano de exparticipante del Desafío fue asesinado en el Rodadero, Santa Marta: esto se sabe

En la tarde del martes 11 de noviembre se reportó el asesinato de Luis David Mestre, hermano de la exparticipante del Desafío Súper Humanos 2016, Karmen Mestre. Los hechos habían ocurrido por un ataque salarial a bala en el sector de El Rodadero Sur, cerca del edificio Tower y la playa de Puerto Gaira.

Según indicó El Universal, el joven se desplazaba en su motocicleta cuando dos hombres, presuntamente sicarios, le dispararon por la espalda. Posteriormente, el joven fue auxiliado y llevado a urgencias, pero llegó sin signos vitales. Pese al esfuerzo de los médicos por reanimarlo, se confirmó el deceso del joven.

Por el momento, La Policía Metropolitana de Santa Marta y la Fiscalía General de la Nación se encuentran investigando para encontrar a los responsables del homicidio y esclarecer los hechos. Muchos se han trasladado a las redes sociales de Karmen Mestre, que también es influencer, tras su paso por el reality de Caracol, pero no se han pronunciado al respecto, pero también se ha compartido el mensaje de despedida un amigo cercano del joven:

“Amigo y compañero leal de tantas aventuras, hoy subes al cielo y, aunque mi corazón llora por tu partida, sé que seguirás cuidándome desde ahí, como siempre lo hiciste en la Tierra. Tu espíritu valiente y lleno de amor permanecerá conmigo, guiándome en los momentos difíciles y recordándome que, aunque no estés físicamente, tu amistad nunca se apagará”.

¿Quién es la nueva presentadora del Desafío?

Kelly Ríos sorprendió recientemente a la audiencia de Ditu al despedirse momentáneamente del ‘After Show’ y aunque aún no se conoce bien el proyecto al que llegará ‘Guaji’, la producción del programa en el que trabajaba ya le consiguió un reemplazo momentáneo, una mujer que también pasó por la ‘Ciudad de las Cajas’, nada más y nada menos que ‘Glock’, Gloria Peña Manrique, quién se hizo a conocer, entre otras cosas por su gran pasión por los videojuegos.

Ante esta nueva oportunidad y en la vida de Gloria, ella decidió agradecerle a quienes la pusieron allí con unas emotivas palabras; y, aunque fue bien recibida por sus compañeros, dentro de ellos Juan Esteban Hernández, a muchos de los seguidores del reality no les gustó ni ‘poquito’ su elección.