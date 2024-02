Así conmemoró Daniela Legarda los cinco años de la muerte de su hermano

La estrella de las redes sociales Daniela Legarda, conocida principalmente por su cuenta de Instagram en la que publica contenido de modelaje, ha hecho pausa para mostrar sus sentimientos como nunca antes.

Y es que con una publicación con imágenes de su hermano Fabio Legarda ha abierto su corazón al cumplirse cinco años de su muerte. Daniela Legarda conmovió por cada frase que agregó al pie de publicación.

“Las palabras no pueden describir lo mucho que me impactó que dejaste esta tierra física. Mi corazón todavía duele todos los días. Hoy se cumplen 5 años desde que te convertiste en un ángel. Siempre fuiste un ángel para los que te rodean, incluso mucho antes. Te quiero mucho @legarda Mari y yo hemos estado cuidando de mamá y papá por ti. Mientras trabajas horas extra en el cielo para nosotros. Te amo por siempre y para siempre”, escribió Andrea Legarda.

La publicación se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital que rememora a través de ella el recuerdo de su hermano al tenerlo presente en algunos posts.

“Un ángel en el cielo... se te extraña papo ❤️”, “Hoy sería un artista muy reconocido tenía mucho talento 🥹siempre te recordaremos bello Legarda ❤️”, “Toda la vida me va a doler Legarda. ❤️ 😢”, “Es increíble como aún lo siento tan vivo, y cada vez que veo algún video no asimilo que no está acá❤️‍🩹”, son algunas de las reacciones que destacan.

Muerte de Fabio Legarda

Es de recordar que el cantante de reggaetón Fabio Legarda falleció el jueves 7 de febrero por la tarde en Medellín, cuando fue alcanzado por una bala perdida, disparada durante un asalto.

Legarda viajaba en un vehículo cuando recibió un balazo en la cabeza producto de un tiroteo entre asaltantes y un hombre al que quisieron robar, que trabajaba para una empresa de seguridad.

En enero de 2023, bajo la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram, Daniela Legarda habló sobre cuándo saldría material que dejó su hermano antes de fallecer.

“Ha sido un proceso largo porque hay mucho que va con la música, pero hemos estado trabajando en su álbum sin parar. Espero que este año lo escuchen. Pero sí o sí pronto también sale una canción con David Jesus Dejota y Legarda”, escribió.