El millonario regalo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno por el cumpleaños de sus hijos

La pareja contó en un video cómo hacen para mantener viva la llama de su amor. / Foto: Instagram @luisafernandaw - Tomadas el 25 de marzo de 2025.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno con el paso de los años se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula, construyendo así una familia junto a sus dos hijos, Dominic y Máximo, quienes son su prioridad más allá de sus diferentes roles como creadores de contenido, cantantes y empresarios. Pues, ante una fecha tan especial como el cumpleaños de sus hijos, los terminaron sorprendiendo sin escatimar en gastos.

Le puede gustar: “En tres días plata desaparecida”: Juan Diego Alvira confesó la quiebra que enfrentó

Desde los primeros días del mes de julio, Pipe y Luisa le dijeron adiós a Colombia para seguir adelante con sus planes de radicarse en México, noticia que habían dado varios meses antes, sin embargo, por adecuaciones en su nuevo hogar tuvieron que esperar algunas meses más para radicarse allí.

Aunque la familia se ha mostrado muy feliz en su nuevo hogar, acoplándose también a las diferentes costumbres de otro país, lo cierto es que este cambio también les ha permitido unirse mucho más y a pesar de los diferentes compromisos con los que cuentan, por supuesto, no iban a pasar por alto el cumpleaños de sus hijos, Domenic y Máximo, quienes cumplen con pocos días de diferencia.

En pasadas oportunidades, los artistas decidieron realizar una gran fiesta de cumpleaños para ambos, en compañía de familiares y amigos, sin embargo, en esta ocasión Luisa y Pipe decidieron irse al crucero Disney Wish contando así con actividades deseadas y que sus pequeños podrán disfrutar de principio a fin. Cabe resaltar que la primera celebración tuvo lugar en un restaurante de México, compartiendo así en familia “3 años cumple mi hermoso Domenic. Y lo mejor que estamos celebrando en familia”.

Hasta el momento se desconoce los días en los que la familia Giraldo Cataño estaría compartiendo en familia y disfrutando junto a sus hijos, quienes son lo más importante para ellos.

¿Cómo fue el regreso de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en Colombia?

En medio de una entrevista para ‘Lo sé todo’, el paisa aseguró “Lo más bonito de irnos para allá es haber salido de la zona de confort y volver a incomodarnos. De sentir esa adrenalina de un nuevo comienzo, de un nuevo lugar, porque me recuerda mucho esos inicios de mi carrera y me despierta un hambre que siempre ha estado ahí, pero qué cuando llegas y te incomodas sabes que lo haces o lo haces. Al mismo tiempo es lo más duro porque evidentemente sales de un montón de comodidades y privilegios donde en este país donde nos conoce todo el mundo hay muchas cosas que nos facilitan y es esa dualidad”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Pipe Bueno.

Mientras que Luisa Fernanda W reiteró que lo mejor de todo este proceso ha sido que sus dos hijos, Máximo y Domenic se ha acoplado de la mejor manera, pues incluso ya cuentan con varios amigos y en medio de su regreso a Colombia ya preguntan cuando regresarán a México: “A mí definitivamente lo que más me hace falta son mis amigas, porque en México casi no tengo amigas (…) Realmente me hace falta mi familia, aunque mi mamá me visita”.