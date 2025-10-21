De la gloria a la ruina: Ganador de ‘Yo me llamo’ por poco queda en quiebra tras abandonar a su personaje

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en Colombia, estando presente durante más de una década y llevándoles a los televidentes a los mejores imitadores del país, quienes se encargan de mostrar su talento desde el primer capítulo para así avanzar dentro de la competencia. Sin embargo, la decisión final la tendrán los televidentes, luego de la elección del equipo de jurados conformado por César Escola, Rey Ruiz y Amparo Grisales.

Año tras año los televidentes han elegido a su imitador favorito, quienes se han convertido en el doble exacto de los artistas originales. Sin duda, esta ha sido una gran puerta para los cantantes, especialmente quienes se llevan el premio mayor, tal es el caso del imitador de Rafael Orozco, con nombre de pila, Jorge Ramírez, quien fue el ganador de la temporada en el año 2021.

A pesar del tiempo transcurrido, el cariño sigue vigente entre los colombianos. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el imitador de Rafael Orozco, pues hace pocos días y en medio de una entrevista para Caracol Televisión, confesó que durante un tiempo decidió alejarse de su personaje, con el fin de iniciar una carrera como solista y por ende, bajo su nombre propio.

Si bien, la emoción y las ganas estaban a la orden del día, el imitador de Rafael Orozco sostuvo que luego de cuatro años tuvo que volver a su acostumbrado personaje, ya que no fue fácil comenzar su carrera como cantante:

“Yo soñaba, como cualquier artista, con hacer una carrera propia, pero al final llegué a la realidad y es que no es fácil (...) Llevaba casi un año sin trabajar porque la gente quería contratar a Rafael Orozco, no a Jorge Martínez”, fueron las declaraciones del exparticipante de ‘Yo me llamo’.

Asimismo, el colombiano aseguró que en medio de esta separación de su personaje alrededor del 70% de las puertas se le cerraron, incluso en medio de buscar abrirse camino en Estados Unidos, el público y algunos empresarios lo rechazaban, pues reiteraban que deseaban ver en el escenario al imitador de Rafael Orozco.

Cabe resaltar que desde junio del 2025, Jorge Martínez retomó a su personaje de Rafael Orozco mejorar así su situación económica.

¿Quién fue el ganador de ‘Yo me llamo’ en el 2025?

Luego de varios días de votaciones, los televidentes tuvieron la última palabra, donde la diferencia de votos no terminó siendo muy marcada entre algunos de ellos. A pesar de la elección de los jurados, quien fue elegido como el ganador de ‘Yo me llamo’ 2025 por parte de público, fue Vicente Fernández, llevándose así los 500 millones de pesos.